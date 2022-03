El mantenimiento de la ciudad de Cádiz toca fondo ante la falta de inversiones

Mantener el mobiliario urbano en buenas condiciones de uso: papeleras, bancos, señales informativas, farolas...; mantener la trama urbana: asfaltado viario, paradas de autobuses, señalización horizontal; mantener los espacios de expansión ciudadana: plazas, jardines... Mantener, en definitiva, la imagen de la ciudad para disfrute de sus vecinos (que pagan impuestos municipales para ello) y de los visitantes (que generan ingresos y retornan si la ciudad nos les ha defraudado).

Mantener la ciudad en estado de revista debería de ser una de las prioridades del Ayuntamiento, obligación de la que no puede delegar a las restantes administraciones ni al vecindario. Sin embargo, en estos casi siete años de gobierno que acumula la coalición presidida por José María González, la inversión en el cuidado de la ciudad ha sido uno de los déficit más importantes en su gestión; una inversión visualmente agradecida si se ejecuta en tiempo y forma, pero que deja imágenes de abandono si se carece de ella.

Basta con recorrer la ciudad para comprobar que no hay barrio que no se salve de este abandono, que no hay calle o avenida que esté en estado de revista en cuanto a su cuidado. Más aún, espacios tan relevantes como las plazas de San Juan de Dios (estos días, con alguna actuación parcial) o Catedral, siguen teniendo problemas en sus calzadas, a pesar de que hace ya cuatro años se afirmó que se iba a emprender un plan especial para ejecutar una actuación integral en las mismas, que no ha pasado de ser un plan de parcheado limitado a unos tramos de estos recintos.

Olvido también en las plazas más históricas de la ciudad, donde persisten los destrozos año tras año, como pasa en Mina y Candelaria. O mal cuidado de los jardines, no solo las grandes superficies verdes de Cádiz, sino también lugares de esparcimientos como el jardín del cementerio de los ingleses o la trasera de la biblioteca Adolfo Suárez.

Siete años sin llevar a cabo planes de asfaltado del viario, lo que vuelve a provocar baches y grandes charcos cuando parecía que éstos habían desaparecido. Y cuando se asfalta por urgencia, como en uno de los carriles de la Cuesta de las Calesas, los desperfectos vuelven al poco tiempo.

Hay calles donde el paseo se hace complicado. Parterres destrozados y aceras quebradas, que pueden provocar caídas de los peatones (esta misma semana ya ocurrió en la avenida del Puerto), que pueden acabar con denuncias contra el Ayuntamiento.

El abandono se extiende también hacia el nulo mantenimiento de las paradas de los autobuses urbanos (y eso que se quiere promover su uso en lugar del coche privado). El ejemplo más sangrante es el estado deplorable del estacionamiento junto al solar de la Subdelegación

No es esta una visión sesgada. Es el propio gobierno municipal el que reconoce este déficit en su gestión.

El informe que Ganar Cádiz remitió al alcalde, reclamando fondos en sus delegaciones de cara a las cuentas de 2022, es contundente: se afirma que la concejalía de Mantenimiento Urbana, que debería de mimarse aunque fuera para ahorrar costes futuros por la falta de atención, sufre "una carencia estructural de recursos, en materia de personal y de crédito, a la vez que se ha reducido el capítulo de inversiones". Una situación que ha llevado a "aumentar las actuaciones pendientes tanto por denuncias como por reclamaciones patrimoniales. Ante ello no es de recibo que se trate de recortar las partidas".

Tras reconocer que "hay que dar repuesta adecuada a las actuaciones pendientes en numerosos barrios de la ciudad", se concluye lamentando la falta de una nave municipal donde guardar todos los materiales de la concejalía, lo que obliga a un gasto extra al ser necesario un alquiler privado.

Con todo, cabe recordar que este equipo lleva gobernando ya siete años la ciudad, por lo que ha habido tiempo para solventar esta situación presupuestaria.

Esta dejación municipal acabará mermando las arcas del Ayuntamiento, pues alguna vez tendrá que reparar estos daños, costando más que si se hubieran mantenido de forma adecuada.