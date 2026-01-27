Valencia se confirma como sede de la Sail GP en España para los próximos 3 años

Valencia ha quedado este martes confirmada como nueva sede de la competición náutica Sail GP, que durante cuatro años se ha celebrado en aguas gaditanas y que hace poco más de un mes puso fin a su idilio con la ciudad ante la falta de acuerdo económico con las instituciones (especialmente el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía, que han venido patrocinando la etapa gaditana de esta competición).

Como ya se daba por hecho desde que se conoció la ruptura de la organización de la Sail con Cádiz, la capital de la Comunidad Valenciana ha dado la bienvenida oficial este 27 de enero a este deporte náutico, uniéndose así "a una lista de destinos globales de élite, como Río de Janeiro, Bermudas, Nueva York, Portsmouth y Dubái", tal y como destacan en la organización, que habla de Valencia como "uno los escenarios costeros más emblemáticos del mundo".

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Valencia al calendario de SailGP a partir de este año. Con su legado deportivo y sus condiciones de competición de primer nivel, Valencia se convertirá en el hogar natural de SailGP a medida que continuamos creciendo en España", ha aseverado el director ejecutivo de SailGP, Russell Coutts. Desde la organización se ha destacado el "compromiso plurianual" adquirido con Valencia, que será sede de la Sail GP durante estas próximas 3 temporadas (desde 2026 a 2028).

"Valencia ofrece el escenario perfecto para las regatas de vanguardia de la Sail GP", insisten desde la organización, que sí ha recordado a Cádiz al mencionar las "cuatro exitosas temporadas" celebradas frente a la muralla de la Alameda Apodaca y el Parque Genovés.

Pieza clave en el cambio de sede se considera también al propio equipo español, 'Los Gallos', que concibe la llegada a Valencia como "un verdadero regreso a casa". "Estamos encantados de anunciar que Valencia será la sede de nuestro evento. Los Gallos vuelven a casa, y eso siempre es una excelente noticia. Esperamos ver a todos nuestros aficionados este año y en los próximos", ha proclamado, de hecho, el piloto Diego Botín.

De este modo, se confirma el fracaso gaditano, que no ha sabido mantenerse como sede de esta competición náutica que según los últimos datos tuvo un impacto en su última edición de casi 100 millones durante los días de competición en Cádiz. Al menos, la ratificación de la nueva sede de la Sail GP llega al día siguiente de que Cádiz haya asegurado seguir siendo sede del South Festival Series, que se mantendrá en la ciudad durante los próximos años.