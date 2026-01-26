El festival South Series se queda en Cádiz gracias a un acuerdo plurianual que apuesta por un cambio a primavera en 2027

Tras unos meses de cierta incertidumbre y con su futuro en Cádiz en el aire, el South International Series Festival se volverá a celebrar este 2026 en la misma ciudad que lo vio nacer. Esta es la decisión que se desprende del acuerdo de "2 + 2 años" al que han llegado Womack, grupo empresarial productor del evento seriéfilo, junto a la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Cádiz, organizadores oficiales de la cita, tras las reuniones que se han venido manteniendo con estos organismos durante los últimos meses.

Tras la celebración de sus tres primeras ediciones, South seguirá apostando por Cádiz, ciudad en la que, como sus representantes habían reconocido en múltiples ocasiones, "el festival se siente como en casa. South se queda en Cádiz, porque Cádiz es la casa de las series". Concretamente, y en este recién iniciado 2026, la cita seriéfila ocurrirá entre los días 30 de octubre y 4 de noviembre, manteniendo así la dinámica de las tres ediciones anteriores donde se apostaba por la época de festivales, si bien Womack se encuentra trabajando con las instituciones para que, a partir de 2027, pase a celebrarse en los meses de primavera, al ser este el mejor momento del calendario nacional e internacional, por la no competencia temporal de festivales.

Beneficios de un South Series en primavera

Más concretamente, en el próximo 2027, la que será la 5ª edición de South tendrá lugar entre los días 30 de abril y 5 de mayo, para así oficializar la conversión de South en festival de primavera. Este acuerdo supone una garantía de estabilidad tanto para la industria como para la propia ciudad, apostándose por la consolidación de Cádiz como epicentro estratégico para el sector audiovisual europeo, y escaparate inigualable para el talento internacional. La transición hacia el calendario primaveral busca optimizar la presencia de grandes lanzamientos internacionales. Al posicionarse en el primer semestre del año, Womack explica que se evita la saturación de eventos del último trimestre, facilitando así la llegada de 'premieres' mundiales y la asistencia de figuras de primer nivel, lo que redundará en mayor visibilidad mediática para Cádiz a nivel global.

Womack agradece a las instituciones implicadas su apuesta sólida por mantener el Festival en la ciudad que lo vio nacer y en el que, según palabras de su director, Carles Montiel, "South quiere seguir y crecer. Por encima de todo quiero subrayar la enorme felicidad que supone poder confirmar que South se queda en Cádiz, porque Cádiz es la casa de las series. Que el festival continúe creciendo en esta ciudad, que forme parte de la vida cultural de ella y que los gaditanos y gaditanas puedan seguir disfrutándolo y sintiéndolo como propio, es sin duda la mejor noticia posible y la mayor motivación para todo el equipo". "Desde Cádiz, y con Cádiz, South inicia ahora una nueva etapa de estabilidad, crecimiento y proyección internacional, arropado por el respaldo de sus instituciones y el cariño de su gente", ha expresado Montiel.

En ese mismo sentido, el director del festival ha mostrado su "satisfacción por el acuerdo alcanzado con Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación de Cádiz, cuyo compromiso ha sido clave para garantizar la continuidad y el futuro del festival. El carácter plurianual de este acuerdo nos aporta la estabilidad necesaria para planificar con ambición las próximas ediciones.

Reacciones positivas de las instituticiones

Desde la Junta de Andalucía, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha señalado que "la continuidad del South International Series Festival es una apuesta clara del gobierno andaluz por situar a Cádiz y a Andalucía en la vanguardia del audiovisual internacional, destacando que eventos de este calibre no solo enriquecen culturalmente a la región, sino que también proyectan la marca Andalucía como un destino capaz de atraer talento global y grandes producciones". Para Bernal, el festival funciona "como un escaparate de la creatividad andaluza y una plataforma eficaz para que profesionales y empresas del sector audiovisual conecten con mercados y públicos más amplios, consolidando así una industria que cada año cobra más fuerza". Asimismo, el consejero ha valorado la consolidación del South en Cádiz como cita de referencia, "la ciudad y su entorno se han convertido en un escenario natural ideal para la celebración de actividades de alto impacto cultural y económico". Bernal ha señalado que la presencia de este festival año tras año contribuye a reforzar la proyección internacional de Cádiz, al tiempo que dinamiza la economía local a través del turismo y la industria creativa, generando además nuevas oportunidades para los profesionales audiovisuales andaluces. Por último, ha recordado la importancia de los grandes eventos como motores de desarrollo. Según su visión, "cada edición no solo consolida al festival como referente en el calendario internacional, también contribuye a que Andalucía avance como punto neurálgico donde confluyen creatividad, industria y proyección turística".

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha expresado su "ilusión" por la continuidad en la ciudad del South International Series Festival, destacando que se trata de "una excelente noticia para Cádiz y para su proyección cultural a nivel nacional e internacional". En este sentido, ha subrayado que la permanencia del festival confirma "la capacidad de la ciudad para acoger grandes eventos culturales y consolidarse como un referente en el ámbito audiovisual".

Del mismo modo, el regidor gaditano ha agradecido el trabajo y la implicación de la organización del festival, así como el esfuerzo de las distintas administraciones públicas, asegurando que "la continuidad del South en Cádiz es fruto del esfuerzo conjunto y de la confianza mutua". Para el alcalde, esta colaboración "demuestra que cuando se trabaja de la mano, los proyectos culturales crecen y se consolidan. South International Series Festival es ya parte del presente y del futuro cultural de Cádiz por lo que mantenemos nuestro compromiso para que continúe creciendo en su casa, que no es otra que la ciudad de Cádiz".

Almudena Martínez del Junco, presidenta de la Diputación de Cádiz, ha celebrado la continuidad del festival en la capital gaditana, incidiendo en la importancia del respaldo institucional, que "significa una apuesta importante desde lo público por la industria cultural, por el empleo, por la diversificación económica y por el talento de la provincia de Cádiz. El acuerdo alcanzado refleja el valor de la colaboración público-privada para que la Cultura sea estratégica en el crecimiento socioeconómico sostenible de nuestro territorio. La continuidad de South es una oportunidad para impulsar a Cádiz como un actor clave en la industria de las series, fortalecer la industria audiovisual local y promocionar la provincia como destino de grandes eventos culturales".