Womack confirma que tres ciudades disputan el Festival South a Cádiz

La productora Womack, grupo empresarial productor de South International Series Festival, ha hecho público un comunicado de prensa en el informa que la edición 2026 de la cita seriéfila se encuentra a la espera de que se produzca una "esperada reunión" con el Ayuntamiento y la Diputación de Cádiz, así como con la Junta de Andalucía: un encuentro que la empresa califica de “clave” para garantizar la continuidad en la ciudad, como es deseo de la misma. Womack reconoce que tres ciudades españolas disputan a Cádiz las próximas ediciones de la gran cita audiovisual e internacional.

Esta reunión viene empujada por la necesidad del festival de contar con garantías reales en pro del proyecto, ya que si bien a lo largo de los últimos años se ha mencionado que Womack y las administraciones habían acordado la permanencia de South en Cádiz por tres ediciones, la realidad vivida ha sido la de una renovación del acuerdo “año tras año”, realizándose estas firmas en plazos muy dilatados, y con cada administración por separado, lo que ha llevado a no poder alcanzar hitos estratégicos, como el adelanto de fechas a primavera (el mejor momento del calendario nacional e internacional, por la no competencia temporal de festivales). Precisamente la apuesta de Womack de cara a 2026 es que South se celebre en Cádiz durante primavera, como se persigue desde 2024, y estando ya incluso las fechas de la próxima edición decididas, si bien esto es algo que no podrá la organización confirmar hasta que se produzca la reunión solicitada donde se anuncie el que se pueda contar con el apoyo de las tres instituciones.

Sin un compromiso público sólido resulta" imposible articular una financiación acorde a las necesidades y expectativas de un festival del nivel que South ha demostrado alcanzar". En solo tres ediciones, y con una aportación pública muy inferior a la de otros festivales audiovisuales de Andalucía, recuerda Womack que el certamen ha evidenciado su éxito a través de hitos como "el impacto socioeconómico sobre la ciudad, la amplia cobertura de la prensa nacional e internacional, la respuesta ciudadana llenando salas o la masiva afluencia de la industria audiovisual". En esta última edición, "Womack se ha visto obligada a inyectar financiación propia extra para compensar el déficit de apoyo institucional, ya que en este 2025 el patrocinio público se ha limitado a 800.000 euros, una cifra muy por debajo del 1,5 millón de euros de 2023, o el 1,4 de 2024, estando todo ello contrapuesto al presupuesto de al menos 2,3 millones, mínimo necesario para garantizar la viabilidad del festival. Solamente con un apoyo económico de las instituciones como el de la primera edición, podrá hacer posible Womack que el festival siga creciendo, en Cádiz, y al nivel esperado".

Por el momento, Womack ha recibido propuestas en firme de tres ciudades españolas para acoger las próximas cinco ediciones de South, aunque, pese a ello, la organización mantiene en pausa esas conversaciones, ya que su prioridad sigue siendo la continuidad del festival en Cádiz.

Lo que sí se conocen, dice el comunicado de la productora, son las ofertas internacionales recibidas, procedentes de México y Miami, donde el festival ha despertado un gran interés: representantes del mercado hispanoamericano asistentes a South han identificado al certamen como “el único festival internacional y en español dedicado a las series”, en un contexto de fuerte expansión de la industria audiovisual española. En particular, dirigentes del Ministerio de Cultura de México han mantenido reuniones con Womack para avanzar en acuerdos que permitan una posible “edición LATAM” de South, para la que hasta cuatro estados mexicanos se han postulado como sede para esa cita, que podría celebrarse en el último trimestre del año. De confirmarse la permanencia de la edición española de South en Cádiz, esta futura apuesta de Womack podría convertirse en un nuevo puente entre la capital gaditana y LATAM, a través de las series y la cultura.

"Womack quiere expresar su agradecimiento a los distintos grupos y entes gaditanos que muestran su apoyo al festival, a la par que confía en que las reuniones a celebrar puedan dar la mejor de las soluciones para el futuro de South", finaliza el comunicado.