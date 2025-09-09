El futuro del South en Cádiz pasa por la financiación y por la Junta de Andalucía

"Nuestro compromiso para que el Festival South se siga celebrando en Cádiz es total". Así de rotundo se ha mostrado esta mañana José Manuel Cossi, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, tras ser preguntado por la continuidad en los próximos años de la capital gaditana como sede del Festival Internacional de Series. Este compromiso al que se refiere Cossi, que respondía así a una pregunta de la prensa, tiene que ver con el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, las dos administraciones en las que el edil tiene responsabilidad de gobierno.

Y es que este festival tenía firmados, y por tanto garantizados, tres años con Cádiz como sede. Así se anunció en el año 2023, en una primera edición en la que la Junta de Andalucía enarboló la antorcha de haber traído a tierras gaditanas esta cita internacional. Pero el papel de la Junta, al menos en ruedas de prensa, se ha ido diluyendo poco a poco hasta, por ejemplo, desaparecer totalmente de la foto oficial en las presentaciones de este año, tanto en Madrid como en Cádiz.

Así las cosas, José Manuel Cossi comprometió el trabajo y apoyo de las administraciones locales y provinciales, y tuvo buenas palabras para el papel jugado por la Junta y para el que habrá de jugar en el futuro si quiere que Cádiz siga siendo sede del festival: "Cierto es que el primer compromiso fue por tres años, pero vamos a trabajar para que el South siga en Cádiz, que es su casa. Lo haremos de la mano de la Junta, que fue fundamental para que el South esté aquí y que lo será para que siga. Por parte de Ayuntamiento y Diputación, el compromiso es total".

Y es que el festival, como ha señalado Cossi, ha tenido problemas de financiación, sobre todo por las dificultades de obtener fondos europeos. Con presupuestos superiores a los dos millones de pesetas, Cossi ha remarcado que "las aportaciones financieras son fundamentales. Sin ellas, es difícil que pueda sustentarse por sí mismo".

Cossi, que ha celebrado la unión de este año de la cita internacional con el festival gaditano Alcances, ha subrayado de nuevo: "El Ayuntamiento y la Diputación haremos todo lo posible para que este festival tenga el mayor recorrido posible en Cádiz".