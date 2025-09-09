Clases magistrales, rutas y un concierto de cine, entre las actividades paralelas del South en Cádiz

Cádiz vivirá a partir de este viernes 12 de septiembre una nueva edición del Festival Internacional de Series South, que completará su tercera cita con la ciudad convirtiéndola por unos días en el centro de la producción de series. Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Cádiz ha preparado una programación con actividades paralelas que comenzarán un día antes que el festival, este jueves 11, y que incluye clases magistrales, rutas de cine, un concierto y una exposición fotográfica.

La concejala de Turismo, Beatriz Gandullo, ha sido la encargada de presentar este programa de actos que persigue, fundamentalmente, la "participación de la ciudadanía" en estas fechas tan audiovisuales. La edil ha estado acompañada por José Manuel Cossi, el concejal que ejerce de enlace municipal con la organización del South, y por Maite González, concejala de Cultura.

La primera de las actividades será una exposición fotográfica dedicada a al medio siglo de trayectoria del gaditano Fernando Fernández, una muestra que se instalará en el Paseo Antonio Burgos y será inaugurada este próximo jueves. Según informa el Ayuntamiento, esta exposición es "una mirada hacia el trabajo de toda una vida, que refleja en su haber los rodajes que han pasado por esta ciudad, a lo largo de los años; una oportunidad para conocer cómo se movían entre bambalinas los diferentes intérpretes en los diferentes sets de rodaje".

La programación incluye dos rutas por la ciudad de Cádiz relacionadas con los rodajes más relevantes que se han llevado a cabo en la capital. Partirán del Centro de Recepción de Turistas de Canalejas, donde habrá que inscribirse, pues hay un cupo máximo de 30 personas. Serán a las diez y media de la mañana y se celebrarán el viernes 12 y el lunes 15.

El grueso de las actividades municipales o integran un conjunto de clases magistrales que se impartirán en el Instituto de Fomento y Empleo (IFEF) y para las que será necesario inscribirse a través del siguiente enlace. El viernes 12 será la primera masterclass, que correrá a cargo del actor gaditano Manuel Tallafé y que se centrará en el trabajo actoral y su traslación a los distintos formatos dramáticos.

El sábado 13 habrá otra clase magistral sobre caracterización de personajes de terror para niños, a cargo de Jesús Belizón, quien también impartirá la actividad del domingo, dedicada a la 'Fabricación y manejo de sangre para la cámara'.

El programa contempla tres clases magistrales más: el lunes 15 una sobre localizaciones cinematográficas, que impartirá Alberto Molina; el martes 16, otra sobre 'Maquillaje post mortem', con Jesús Belizón, y el miércoles 17 una clase sobre fotografía a cargo de Lucas Tossi.

Las actividades paralelas del South también contarán con un concierto que se celebrará el sábado 13 en la plaza de España, a partir de las nueve de la noche, y en el que la camerata L`istesso Tempo ofrecerá un recital de música de cine bajo la batuta de su director, el gaditano José Luis López Aranda. El concierto, cuyo programa incluye bandas sonoras muy reconocibles, será de acceso libre y gratuito.

Beatriz Gandullo ha avanzado también que en la gala inaugural del South, el viernes por la noche en el Teatro Falla, se proyectará un vídeo promocional de la ciudad de Cádiz como plató de rodaje y que ha sido realizado por la productora Narrable. En años anteriores, esta pieza fue responsabilidad de la cineasta gaditana Ángeles Reiné y de la productora Innova Films.