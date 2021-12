Vacunación infantil contra la covid en Cádiz| "¿Ya, mamá?"

Los menores de entre 9 y 11 años de Cádiz han comenzado a recibir este miércoles la vacuna contra la covid en los centros de salud.

Uno de los primeros en vacunarse ha sido Marco, de nueve años, que acudía con su madre al Centro de Salud La Laguna de la capital Gaditana. Marco iba contento y también un poco nervioso, pero cuando salió de la consulta, ya se le habían quitado los nervios y estaba "sólo contento". Aseguraba que no le había dolido el pinchazo, de hecho, su madre contaba que cuando le dijeron que habían terminado, le preguntó extrañado: "¿Ya, mamá?", porque ni se había enterado. Allí coincidió con varios amigos del colegio y a él le llamó la atención que "no ha llorado nadie".

Marta, de 11 años, fue un poco más tarde que Marco a vacunarse. Ella lo hizo en el Centro de Salud Puerta Tierra. Al salir, decía que no le había dolido, sólo había notado un poco el pinchazo. Y estaba contenta de haberse vacunado porque no quiere pasar la enfermedad. Allí coincidió con Cristina, de 10 años, y Julia, de 9. Las dos habían ido con muchas ganas.

Julia fue con su hermana menor, de 8 años, que teme el día que le toque vacunarse porque a ella no le gustan las agujas. Julia la animaba diciéndole que "no duele nada". Ella tenía muchas ganas de inmunizarse porque no quiere coger el covid para no poner en peligro a su abuela, que vive con ellas.

El padre de Cristina destacaba lo fácil que le había resultado coger la cita para la vacuna de su hija a través de la aplicación Salud Responde y lo rápido que había sido todo en el centro de salud a la hora de la vacunación.

En el Centro de Salud La Merced, del casco antiguo de la ciudad, también nos encontramos con menores que iban con muchas ganas a vacunarse. Uno de ellos era Pedro, de 11 años, quien comentaba: "Como estoy en un equipo de fútbol, voy a muchos sitios y me junto con otros niños, y con la vacuna estamos más seguros". Su padre corroboraba que Pedro había ido "muy decidido, porque ya se da cuenta de cómo está la situación y sabe que esto es por la salud de toda la familia, de los compañeros del colegio y del equipo de fútbol".

A la salida del centro de salud coincidió con Chloe, de 9 años, que entraba a vacunarse. Esta niña contaba que ella tenía ganas de ponerse la vacuna porque no quiere coger el covid. La madre explicaba que tienen una persona vulnerable en casa y viajan mucho al extranjero debido a que tienen familia fuera. "Nos vacunamos principalmente por salud, pero también para poder vivir y movernos con libertad", manifestaba la madre, quien resaltaba que había estado hace unos días en Nueva York y "allí piden el pasaporte covid en todos lados".

Mauro, de 10 años, también se vacunó en La Merced. Él pasó la enfermedad y por eso sólo tiene que ponerse una dosis de la vacuna. Iba con ganas "para ser ya inmune" y sin miedo "porque ya me habían contado que no duele". Al salir confirmó que "no duele"; además, estaba muy contento, ya que "ahora soy como un supersoldado porque ya no puedo coger el covid". Él fue acompañado de su madre y sus dos hermanas. La madre manifestó su convencimiento de que "esta es la única manera de estar protegidos y de proteger a todas las personas que tenemos cerca".

Por su parte, Juan José, de 10 años, contaba tras el pinchazo que había ido un poco nervioso "porque me creía que esto iba a ser otra cosa", pero salió muy tranquilo porque no le había dolido nada. Él espera que con la vacuna "podamos ya quitarnos la mascarilla".

En los tres centros de salud que visitó este periódico, la vacunación fue muy ágil durante toda la tarde. Los menores podían entrar con un acompañante y todos salían con su cita para dentro de ocho semanas -el día 9 de febrero- a la misma hora.