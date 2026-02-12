La Universidad de Cádiz da la bienvenida a 371 estudiantes extranjeros este cuatrimestre

Alumnos recién llegados a la UCA, ayer, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras.

Irene Serra es una de los 371 estudiantes extranjeros que han llegado este cuatrimestre a Cádiz para continuar con sus estudios universitarios. Esta italiana ha elegido la Universidad de Cádiz porque “amo España y como ya he estado varias veces de vacaciones y por temas de estudios, me apetecía volver y Cádiz no lo conocía”. Para ella la capital era un destino atractivo porque “tiene el mar muy cerca, enfrente casi de la universidad, y además es pequeña y accesible”.

Irene va a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras. Aquí cursará durante cinco meses asignaturas de idiomas, aunque en su país natal estudia Relaciones Internacionales.

Irene es solo un ejemplo de esos 371 jóvenes que, durante cuatro o cinco meses, residirán, estudiarán, saldrán, convivirán y disfrutarán de una ciudad que les ofrece una oportunidad única para empaparse de otra forma de aprender y, sobre todo, de vivir.

El Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras fue ayer el escenario elegido por el Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Cádiz para dar la bienvenida a esos alumnos, 275 de ellos procedentes de países europeos (a través del Programa Erasmus KA131), 53 procedentes de fuera del continente europeo (con el programa Erasmus KA171) y 43 alumnos visitantes de Sudamérica.

En total, la Universidad de Cádiz contará este cuatrimetre con un total de 533 estudiantes internacionales, resultado de la suma de los 371 recién incorporados y los 160 alumnos de carácter anual que iniciaron su estancia en septiembre.

En total, durante el curso escolar 2025/2026 la UCA ha recibido a 1.003 estudiantes en programas de movilidad, más otros 1.500 alumnos extranjeros denominados ‘regulares’ y que vienen a recibir en los cuatro campus formación en másteres o doctorados durante todo el año.

Los alumnos más numerosos este cuatrimestre son los procedentes de Italia, con 82; Alemania, con 58; Francia, con 47; México, con 24; y Polonia, con 23.

En cuanto a la distribución por campus, Cádiz sigue siendo el más elegido con 210 estudiantes internacionales, por los 97 de Puerto Real; los 62 de Jerez; y los 2 de Algeciras.

Entre las facultades con mayor demanda destacan Filosofía y Letras con 235 estudiantes durante este cuatrimestre; seguida de Ciencias Económicas y Empresariales con 119, y la Facultad de Ciencias de la Educación, con 59.

Marcela Iglesias, vicerrectora de Internacionalización de la UCA, fue la encargada de dar la bienvenida a los alumnos extranjeros, procedentes de más de 40 países, y les detalló las numerosas propuestas educativas, culturales y deportivas de la universidad gaditana, a la vez que resaltó la formación que la alianza SEA-EU propone para los estudiantes que pertenecen a la UCA.

Por su parte, Laura Cubillana, directora general de Movilidad Internacional, reconoció ser “la voz de la conciencia” para destacar el ambiente festivo que envolverá a la ciudad en unos días, para que los jóvenes vivan “con prudencia, conciencia y mucho cuidado”, animándolos a aprovechar esta oportunidad única.