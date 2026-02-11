Día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: El 45% de los investigadores de la Universidad de Cádiz son mujeres
La institución académica elabora un amplio programa de actividades para reconocer su aportación y promover vocaciones científicas
La UCA, reconocida en los XIII Premios Implicación Social por su liderazgo europeo en la Alianza SEA-EU
En la Universidad de Cádiz existen, en la actualidad, 994 investigadoras, lo que supone el 45,1% del total de los científicos que pertenecen a la institución académica, que se cifra en 2.202.
Un número nada desdeñable aunque aún menor que el de los investigadores masculinos y que refleja tanto la importante presencia femenina como la pequeña desigualdad que aún hay que remediar.
Por ello, la UCA no podía dejar pasar la celebración este 11 de febrero del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para reconocer la aportación de las mujeres a la investigación, a la vez que promover vocaciones científicas entre niñas y jóvenes, ampliando referentes y reduciendo las brechas de género que aún persisten en determinados ámbitos STEM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
Carmen Sebastianes, doctora en Medicina y Cirugía. Secretaria General del Colegio de Médicos de Cádiz
“Las mujeres ya constituimos más de la mitad de la comunidad médica”.
“Aún tenemos que seguir reclamando que se propicien las condiciones para un equilibrio efectivo, pleno y real”.
“Es a la sociedad a quien compete identificar factores de discriminación, combatir y eliminar sesgos”.
Así, la UCA, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación y la Unidad de Igualdad, ha elaborado una programación de actividades divulgativas y de sensibilización distribuida por varias localidades de la provincia y dirigida tanto a la comunidad educativa como al conjunto de la ciudadanía. Con motivo del 11F, la presencia de las investigadoras de la UCA se hará especialmente visible en un calendario que combina charlas en centros escolares, encuentros con alumnado, visitas a instalaciones científicas, talleres prácticos y acciones de comunicación en redes.
La programación se abre con iniciativas que buscan llegar más allá de la fecha central. Entre el 9 y el 13 de febrero se desarrolla la campaña ‘Ellas Cuentan’, del Instituto para el Desarrollo Social Sostenible, que se realiza en redes sociales con piezas breves que acercan a la ciudadanía la realidad cotidiana de la investigación y muestran la diversidad de perfiles y trayectorias científicas de investigadoras adscritas a este instituto.
Rosa María Durán. Doctora en Matemáticas e investigadora del INiBICA
“Para dedicarse a la ciencia es fundamental tener una vocación clara, fuerte y una gran perseverancia”.
“Es alentador ver que cada vez hay más mujeres que eligen carreras científicas”.
“Aunque se han logrado avances, todavía existen barreras para las mujeres en la ciencia”.
En paralelo, del 10 al 13 de febrero se activa el bloque ‘Investigadoras en el Aula 11F’, que aglutina charlas y actividades en colegios e institutos de Cádiz, Jerez, San Fernando, Puerto Real, Conil y El Puerto de Santa María, dirigidas a alumnado de Primaria y ESO. Este formato permite que la ciencia entre en clase de la mano de quienes la practican, con un objetivo claro: explicar qué se investiga en la UCA, por qué importa y qué caminos profesionales existen.
En Cádiz capital, el viernes 13 tendrá lugar una nueva sesión de ‘Mujeres de ciencia: un camino de vocación en Cádiz’, en la Facultad de Medicina, destinada a estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato. Participarán las investigadoras Noelia Geribaldi, Ana Isabel Arroba, Laura Martín Díaz, Marta Ferreiro y Magdalena Cuenca, que compartirán su trabajo y su trayectoria.
Carmen Garrido. Doctora en Ingeniería Química y directora del INMAR
"Los techos de cristal no siempre son visibles pero siguen existiendo, sobre todo en los niveles más altos de responsabilidad y liderazgo científico”.
“Cada vez hay más mujeres en las aulas, en los laboratorios y en los equipos de investigación”.
“Las políticas de igualdad y corresponsabilidad están empezando a dar resultados”.
Hoy miércoles se abre el periodo de inscripción para la participación en el taller ‘Visibiliza-TE’, concebido como una jornada de formación teórico práctica para crear y mejorar perfiles de investigadoras de la UCA espacios digitales (como Wikipedia y redes sociales) y contribuir a que sus aportaciones estén mejor representadas. Esta formación será impartida en dos sesiones por el profesor Manuel Palomo, del área de Lenguajes y Sistemas Informáticos, y engloba dentro del proyecto ‘UCA Iguala’, subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer y perteneciente a la Unidad de Igualdad de la UCA.
La Biblioteca Provincial organiza dos citas para estudiantes por esta jornada
La Biblioteca Pública Provincial de Cádiz se une la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Así, a las 12:00 horas se ha programado en la Sala Infantil la actividad titulada ‘Investigar sobre medusas: una científica a la que le picó la curiosidad’, que está concertada con centros educativos y que va a ser impartida por Laura Prieto, investigadora del CSIC, quien se va a encargar de explicar al alumnado todo tipo de curiosidades acerca de su investigación sobre estos animales marinos. Además, a las 18:00 horas, la investigadora de la UCA Julia Pardo ofrecerá una charla divulgativa titulada ‘Lectura y motivación lectora’. Por otro lado, la Biblioteca albergará una exposición bibliográfica con fondos propios relacionados con esta temática.
También te puede interesar
Lo último