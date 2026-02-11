Día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: El 45% de los investigadores de la Universidad de Cádiz son mujeres

En la Universidad de Cádiz existen, en la actualidad, 994 investigadoras, lo que supone el 45,1% del total de los científicos que pertenecen a la institución académica, que se cifra en 2.202.

Un número nada desdeñable aunque aún menor que el de los investigadores masculinos y que refleja tanto la importante presencia femenina como la pequeña desigualdad que aún hay que remediar.

Por ello, la UCA no podía dejar pasar la celebración este 11 de febrero del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para reconocer la aportación de las mujeres a la investigación, a la vez que promover vocaciones científicas entre niñas y jóvenes, ampliando referentes y reduciendo las brechas de género que aún persisten en determinados ámbitos STEM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Carmen Sebastianes, doctora en Medicina y Cirugía. Secretaria General del Colegio de Médicos de Cádiz “Las mujeres ya constituimos más de la mitad de la comunidad médica”. “Aún tenemos que seguir reclamando que se propicien las condiciones para un equilibrio efectivo, pleno y real”. “Es a la sociedad a quien compete identificar factores de discriminación, combatir y eliminar sesgos”.

Carmen Sebastianes.

Así, la UCA, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación y la Unidad de Igualdad, ha elaborado una programación de actividades divulgativas y de sensibilización distribuida por varias localidades de la provincia y dirigida tanto a la comunidad educativa como al conjunto de la ciudadanía. Con motivo del 11F, la presencia de las investigadoras de la UCA se hará especialmente visible en un calendario que combina charlas en centros escolares, encuentros con alumnado, visitas a instalaciones científicas, talleres prácticos y acciones de comunicación en redes.

La programación se abre con iniciativas que buscan llegar más allá de la fecha central. Entre el 9 y el 13 de febrero se desarrolla la campaña ‘Ellas Cuentan’, del Instituto para el Desarrollo Social Sostenible, que se realiza en redes sociales con piezas breves que acercan a la ciudadanía la realidad cotidiana de la investigación y muestran la diversidad de perfiles y trayectorias científicas de investigadoras adscritas a este instituto.

Rosa María Durán. Doctora en Matemáticas e investigadora del INiBICA “Para dedicarse a la ciencia es fundamental tener una vocación clara, fuerte y una gran perseverancia”. “Es alentador ver que cada vez hay más mujeres que eligen carreras científicas”. “Aunque se han logrado avances, todavía existen barreras para las mujeres en la ciencia”.

Rosa María Durán / Germán Mesa

En paralelo, del 10 al 13 de febrero se activa el bloque ‘Investigadoras en el Aula 11F’, que aglutina charlas y actividades en colegios e institutos de Cádiz, Jerez, San Fernando, Puerto Real, Conil y El Puerto de Santa María, dirigidas a alumnado de Primaria y ESO. Este formato permite que la ciencia entre en clase de la mano de quienes la practican, con un objetivo claro: explicar qué se investiga en la UCA, por qué importa y qué caminos profesionales existen.

En Cádiz capital, el viernes 13 tendrá lugar una nueva sesión de ‘Mujeres de ciencia: un camino de vocación en Cádiz’, en la Facultad de Medicina, destinada a estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato. Participarán las investigadoras Noelia Geribaldi, Ana Isabel Arroba, Laura Martín Díaz, Marta Ferreiro y Magdalena Cuenca, que compartirán su trabajo y su trayectoria.

Carmen Garrido. Doctora en Ingeniería Química y directora del INMAR "Los techos de cristal no siempre son visibles pero siguen existiendo, sobre todo en los niveles más altos de responsabilidad y liderazgo científico”. “Cada vez hay más mujeres en las aulas, en los laboratorios y en los equipos de investigación”. “Las políticas de igualdad y corresponsabilidad están empezando a dar resultados”.

Carmen Garrido.

Hoy miércoles se abre el periodo de inscripción para la participación en el taller ‘Visibiliza-TE’, concebido como una jornada de formación teórico práctica para crear y mejorar perfiles de investigadoras de la UCA espacios digitales (como Wikipedia y redes sociales) y contribuir a que sus aportaciones estén mejor representadas. Esta formación será impartida en dos sesiones por el profesor Manuel Palomo, del área de Lenguajes y Sistemas Informáticos, y engloba dentro del proyecto ‘UCA Iguala’, subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer y perteneciente a la Unidad de Igualdad de la UCA.