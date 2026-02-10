La UCA, reconocida en los XIII Premios Implicación Social por su liderazgo europeo en la Alianza SEA-EU

La Universidad de Cádiz ha sido reconocida en los XIII Premios Implicación Social en las Universidades Públicas de Andalucía, convocados por el Foro de los Consejos Sociales, por el proyecto Uniendo Universidades, transformando Sociedades: la Alianza SEA-EU, un faro de internacionalización para la ciudadanía global, una iniciativa estratégica que sitúa a la UCA como referente en cooperación universitaria europea con impacto social real.

El galardón distingue el liderazgo de la Universidad de Cádiz como institución coordinadora de la Alianza SEA-EU (European University of the Seas) desde 2019, una de las primeras alianzas seleccionadas en la iniciativa piloto de Universidades Europeas de la Comisión Europea. El jurado ha valorado especialmente su contribución a la construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior más integrado, inclusivo y conectado con los territorios, así como su capacidad para trasladar la internacionalización universitaria a la sociedad.

SEA-EU está integrada por nueve universidades costeras de prestigio de España, Francia, Alemania, Polonia, Croacia, Noruega, Italia, Portugal y Malta, conformando un supercampus europeo que agrupa a más de 150.000 estudiantes y 18.000 profesionales. Esta diversidad geográfica y académica permite desarrollar un modelo de cooperación transnacional basado en la cogobernanza, la transparencia y el trabajo conjunto entre personal docente e investigador, personal técnico, estudiantado e instituciones del entorno social y productivo.

El vicerrector de Profesorado de la Universidad de Cádiz, José Antonio Perales Vargas-Machuca, que ha recogido el premio en representación del rector y de toda la Alianza SEA-EU, ha subrayado que “este reconocimiento pone el foco en una idea clave: la internacionalización universitaria no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para mejorar la formación, la investigación y la innovación, y para servir mejor a la sociedad”. En este sentido, ha destacado que la UCA ha demostrado que “desde Andalucía se puede liderar Europa en educación superior con proyectos cooperativos, inclusivos y con impacto territorial”.

El Foro de los Consejos Sociales ha valorado especialmente el compromiso social de SEA-EU, materializado en iniciativas como títulos conjuntos cocreados con el sector productivo, misiones sociales orientadas a retos complejos, observatorios para el análisis de problemáticas locales y europeas, programas de voluntariado, estancias internacionales para jóvenes investigadores o campañas oceanográficas que integran formación, investigación y colaboración con ciudades y puertos.

Aunque la alianza nació con un fuerte vínculo al ámbito marino y marítimo, en coherencia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, su acción se ha ampliado a áreas clave como la transición ecológica, la digitalización, la innovación social y la inclusión, alineándose con el Pacto Verde Europeo, la Agenda Digital y la Estrategia Europea para las Universidades. Todo ello refuerza el papel de las universidades públicas como agentes activos frente a los grandes retos globales.

La Alianza SEA-EU destaca también por su modelo de vinculación permanente con la sociedad, articulado a través de consejos de Ciudades, Estudiantes, Puertos, Stakeholders y un Consejo Asesor, que garantizan una relación bidireccional entre universidad y entorno. Este enfoque ha generado un creciente sentimiento de pertenencia y participación en la comunidad universitaria, con una implicación cada vez mayor en programas de movilidad, proyectos internacionales y actividades culturales y de divulgación científica.

Desde su creación, SEA-EU ha alcanzado hitos relevantes como la puesta en marcha de títulos conjuntos pioneros, entre ellos el Grado en Economía Azul Sostenible o los másteres en Gestión y Logística Portuaria y en Transición hacia la Sostenibilidad, así como la captación de proyectos europeos estratégicos que refuerzan su capacidad de innovación y transferencia de conocimiento. La visibilidad internacional derivada de este trabajo ha contribuido a la atracción de talento, financiación y oportunidades de colaboración para la Universidad de Cádiz y el conjunto de la alianza.

La reciente constitución de la Asociación SEA-EU y la planificación de nuevas fases de financiación europea confirman que se trata de un proyecto estructural y de largo recorrido. La hoja de ruta contempla una integración más profunda, el diseño de nuevos títulos conjuntos y el refuerzo de la movilidad física y virtual, con una revisión global del modelo prevista para 2027.

Con este premio, la Universidad de Cádiz recibe un estímulo y un compromiso para seguir impulsando una internacionalización universitaria entendida como palanca de cohesión social, innovación y progreso, consolidando su papel como actor estratégico en el ámbito europeo y global.

Además del reconocimiento concedido a la Universidad de Cádiz por su liderazgo en la internacionalización universitaria a través de la Alianza SEA-EU, el Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía ha distinguido en esta XIII edición a otras universidades andaluzas por iniciativas de alto impacto social. En la categoría dirigida a institutos universitarios, investigadores, centros o servicios universitarios, el premio fue otorgado ex aequo a los proyectos IMPRONTA GRANADA, de la Universidad de Granada, y Marca PUEBLO, de la Universidad de Almería, mientras que el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) de la Universidad de Granada recibió una mención especial por su contribución científica y social.

Asimismo, en la modalidad destinada a empresas u organismos con proyección social, el galardón recayó en 3KLAB – Asociación Areté, vinculada a la Universidad Pablo de Olavide, con una mención especial para el Proyecto Poco Frecuente de la Universidad de Almería. El premio en la categoría tecnológica fue concedido al proyecto LIFE-COMPOLIVE, de la Universidad de Jaén, mientras que el reconocimiento al egresado con destacada implicación social fue para Francisco Vicente Ariza, coordinador de Cruz Roja Española y vinculado a la Universidad de Almería. En su conjunto, estos reconocimientos reflejan el compromiso del sistema universitario público andaluz con la innovación, la transferencia de conocimiento y la transformación social desde múltiples ámbitos.