Entregado el II Premio de la Cátedra Fluidmecánica Sur-UCA sobre innovación en el ciclo integral del agua

La Universidad de Cádiz ha celebrado en el Salón de Grados del CASEM, en el Campus de Puerto Real, el acto de entrega del II Premio de la Cátedra Fluidmecánica Sur-UCA Alternativas innovadoras en el ciclo integral del agua, correspondiente al año 2025, una convocatoria destinada a impulsar la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en el ámbito de las tecnologías del agua.

En esta edición el galardón ha recaído en la propuesta titulada 'Transformación de residuos industriales en combustibles sostenibles mediante tratamientos hidrotérmicos: demostración a escala de planta piloto', presentada por el equipo formado por José María Abelleira, Juan José Mascarell, José Manuel Vázquez, Belén García y Juan Ramón Portela. El premio, dotado con 5.000 euros, está enfocado a que se destine íntegramente al desarrollo del proyecto ganador.

El acto ha estado presidido por el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, quien ha dado la bienvenida a los asistentes y ha destacado la relevancia de este tipo de iniciativas para promover soluciones innovadoras alineadas con los principios del desarrollo sostenible. Durante la sesión han intervenido también el decano de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, Javier Benavente, y el codirector de la Cátedra Fluidmecánica Sur-UCA, Juan Antonio López.

La propuesta premiada se ha enmarcado en los objetivos estratégicos de la convocatoria, orientados a reconocer y fomentar proyectos que contribuyan a la mejora de los procesos del ciclo integral del agua, promoviendo la innovación tecnológica, el uso racional y sostenible de los recursos hídricos y el avance hacia modelos basados en la economía circular.

Entre las líneas prioritarias establecidas en la convocatoria se incluían la creación de nuevos métodos de tratamiento del agua, la aplicación de herramientas digitales y de inteligencia artificial en su gestión, la optimización de procesos para mejorar la eficiencia, el diseño de soluciones a los retos actuales del sector hídrico y el impulso de sistemas sostenibles vinculados al ciclo del agua.

Durante el acto se ha hecho entrega oficial del premio por parte del rector de la Universidad de Cádiz y del codirector de la Cátedra Fluidmecánica Sur-UCA al profesor José María Abelleira y a su equipo. Asimismo, el profesor Enrique Nebot ha intervenido, junto a otro integrante de la iniciativa, para exponer los principales resultados obtenidos por el proyecto vencedor de la primera edición del premio, titulada OPTISCRUB: Desarrollo de herramientas para la optimización de sistemas de lavado de gases de escape aplicados al sector marítimo.

En el transcurso de la jornada también se ha anunciado la ampliación de la Cátedra Fluidmecánica Sur-UCA a las Escuelas de Náutica y Navales, una iniciativa presentada por el director general de Relaciones con las Empresas y Transferencia, Severo Raúl Fernández, y el codirector de la Cátedra, Manuel Brey.

El acto ha sido clausurado por el rector de la Universidad de Cádiz y ha continuado posteriormente con la conferencia del capitán de navío retirado Juan Antonio Aguilar, titulada La contribución de los marinos españoles al desarrollo de la navegación, cerrando una jornada centrada en la innovación, la sostenibilidad y la colaboración entre universidad y empresa.