La UCA participa en la nueva Campaña Antártica con dos proyectos para seguir la actividad de la Tierra en el extremo sur

La Universidad de Cádiz participa en la XXXVIII Campaña Antártica Española, iniciada el pasado mes de diciembre, a través de dos proyectos de investigación que sostienen y refuerzan la obtención de datos en un entorno especialmente exigente para el trabajo científico. Esta contribución se articula en torno a GEO2OCEAN y ATMESHET, centrados en el seguimiento de procesos geodinámicos y en la mejora de series temporales de observación esenciales para estudios a medio y largo plazo en la Antártida.

Por una parte, el proyecto GEO2OCEAN, dedicado al mantenimiento de series históricas geodésicas, geotérmicas y oceanográficas en las islas Livingston y Decepción durante 2025 y 2026, continúa una línea de trabajo sostenida de forma continuada durante el verano austral desde la campaña 2000-2001. Su objetivo principal es mantener las observaciones geodésicas espaciales en vértices de redes GNSS situadas en ambas islas, con estaciones que permiten conocer el comportamiento geodinámico de carácter tectónico de la región de las islas Shetland del Sur, el mar de Bransfield y la Península Antártica, incluyendo reobservaciones durante todo el año en BEJ2 y BEGC y, en verano, en FUMA y PEND en isla Decepción.

Además, este proyecto integra el seguimiento del comportamiento tectónico-volcánico de la isla Decepción mediante la red REGID, cuyos modelos de deformación 3D se actualizan campaña a campaña, al tiempo que mantiene series de observación que se remontan al inicio de las campañas antárticas españolas, en 1987-1988, y que en Decepción y Livingston se sostienen sin interrupción desde 2000-2001. Junto a ello, desde 2010 opera anualmente la estación geotérmica de Cerro Caliente, que registra anomalías a distintas profundidades relevantes para estudiar la evolución de la fractura Péndulo-Fumarolas, y desde 2014 se obtienen registros anuales de nivel instantáneo y temperatura del mar en estaciones oceanográficas establecidas en Colatinas, en Decepción, y en Caleta Jhonson, en Livingston, con el valor añadido que supone la continuidad de datos en un escenario donde las dificultades operativas son constantes.

Por otra parte, ATMESHET, con horizonte 2024-2028, busca mejorar el conocimiento de la compleja actividad tectónica asociada al proceso de subducción entre la microplaca de Phoenix y la placa Antártica, así como la actividad volcanotectónica del rift de expansión del mar de Bransfield. Para ello, propone el establecimiento de una red de estaciones seismogeodésicas que integra estaciones cGNSS, acelerómetros, mareógrafos y estaciones sísmicas, con el fin de obtener series temporales de desplazamientos, aceleraciones 3D, nivel instantáneo del mar y actividad sísmica, pasando de observaciones episódicas a observaciones continuas en vértices de la Red Geodésica Antártica Española.

Asimismo, el proyecto prevé el análisis temporal y estadístico de estas series para caracterizar fases presísmicas, cosísmicas y postsísmicas, y relacionar la variabilidad del nivel del mar con la magnitud de los procesos, además de aprovechar los datos GNSS para modelización ionosférica y troposférica a través de parámetros como el contenido total de electrones y el vapor de agua precipitable. En paralelo, se contempla el procesado con diferentes softwares científicos y constelaciones, evaluando especialmente el aporte del sistema Galileo, y una red de instalaciones multiparamétricas en islas como Snow, Nelson y Pingüino y en Caleta Cierva, junto a estaciones cGNSS con observaciones anuales en puntos de Livingston, Low, Media Luna, Greenwich y Robert, para abarcar desde la Zona de Fractura Hero hasta la isla Bridgeman y mejorar la detección de procesos geodinámicos regionales y locales.

En esta campaña, y dentro de estos proyectos por parte de la Universidad de Cádiz participan Manuel Berrocoso Domínguez, Amós de Gil Martínez y Belén Rosado Moscoso, en coordinación con personal investigador y técnico de instituciones como el Instituto Hidrográfico de la Armada, el Real Instituto y Observatorio de la Armada, la Universidad de Granada y la Universidad de Módena y Reggio Emilia. Las actividades programadas se desarrollarán en las Bases Antárticas Españolas Juan Carlos I, en isla Livingston, y Gabriel de Castilla, en isla Decepción, y también a bordo del BIO Hespérides, consolidando la aportación de la UCA a la continuidad de observaciones clave para las Ciencias de la Tierra en la Antártida.