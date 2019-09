Vila: “El transporte metropolitano debería de funcionar como en Madrid o Barcelona”

Para Martín Vila uno de los grandes problemas para mejorar la movilidad en la ciudad tiene una clara visión metropolitana. El teniente de alcalde, Martín Vila, destaca la necesidad de dar un vuelco al transporte interurbano, al autobús y a los trenes de Cercanías, cuyos horarios o rutas son insuficientes para atender la demanda ciudadana.

Este mal servicio es especialmente notable cuando se trata de los medios que pueden utilizar los universitarios que están en el Campus de Cádiz, ya que en muchos casos es incompatible con sus horarios lectivos.

"Nosotros, desde el Ayuntamiento, ya hemos reiterado al Consorcio Provincial de Transportes que es necesario dar más frecuencia y mejorar las conexiones y los propios vehículos. El transporte metropolitano funciona muy bien en Madrid, Barcelona o Valencia. No sé por qué aquí no puede funcionar igual de bien", resaltando casos ocurridos en verano cuando actividades masivas como los conciertos del No Sin Música, terminaban cuando ya no funcionaban ni los trenes ni los autobuses.

En cuanto al transporte urbano, tras reconocer que las obras en la ronda de circunvalación del casco antiguo ha tocado de lleno a las líneas que pasan por la zona, se está terminando la elaboración del pliego para la adjudicación del nuevo servicio.

El objetivo es incrementar la frecuencia de paso de todas las líneas, hasta conseguir que la máxima espera no pase de los diez minutos; funcionará también una línea nocturna, mientras que el autobús será gratuito para los menores de 14 años, lo que animará a su uso, a la vez que se mejorará la conexión norte/sur de la ciudad.