La delegada de BC Tours en Andalucía, Gema Rosso habla no sólo en nombre de su empresa Baleares Consignataria sino que habla en nombre de entidades como Intercruises o Iberoservices y, en general, se atreve a afirmar que representa a todo el club de touroperadores. “Nosotros somos los que traemos hasta Cádiz al turismo”.

Pero, según Rosso, parece que las administraciones no son realmente conscientes de esto y lo han demostrado ninguneando a este sector en la convocatoria, por parte del Ayuntamiento de Cádiz de una Mesa del Turismo con el objeto de analizar propuestas que puedan materializarse a través de acciones y medidas que permitan reactivar de manera rápida y eficaz el turismo una vez concluya el estado de alarma.

“No han contado ni con los touroperadores y ni siquiera con los guías turísticos con el papel tan importante que tienen elemento tractor del turismo hacia esta provincia”. Así lo grita a los cuatro vientos Gema Rosso.

“Me sentí del todo ninguneada cuando la semana pasada pude ver en la web de Diario de Cádiz la convocatoria de esta mesa en la que se iba a hablar sobre la vuelta a la normalidad y sobre las posibles medidas para que Cádiz vuelva a posicionarse y vuelva a estar en el mapa del turismo a nivel internacional”. Insiste indignada la delegada en Andalucía de BC Tours y directora de una de las consignatarias más importantes de la capital, Baleares Consignataria.

“No es normal”, afirma, “llevo tiempo detrás de la concejal Monte Mures para mantener una entrevista con ella y no hay manera, y ahora me desayuno esta convocatoria de esta mesa para la que no han contando ni con los touroperadores ni con los guías turísticos”.

Afirma que el Ayuntamiento dice que la reunión es con empresas privadas y no es así, según Rosso. Entre los convocados se encuentra la Asociación de empresas turísticas de Cádiz (AETC), “cuando esta asociación está formada por comerciantes gaditanos, cuando ellos no son realmente los que se traen el turismo a Cádiz”. “Pero parece que el Ayuntamiento no sabe que esto es así y se piensa que los cruceros llegan aquí por magia”.

Es cierto que los comerciantes, según estima Gema Rosso, son una parte más de este puzzle pero no es la pieza fundamental.

“Estamos todos haciendo planes de actuación porque está claro que esto va para largo y ya se habla de junio o julio, y ahora me hablan de que van a hacer una reunión telemática con la AETC sin contar con los touroperadores. No me lo puedo creer”.

Ella sabe que el primer encuentro ya ha tenido lugar pero espera que reflexionen y cuenten con este sector a la hora de hacer planes de futuro para el turismo gaditano.

“Esa reunión sin nosotros queda coja. La AETC busca el interés de sus asociados, como es lógico, y no el interés del turismo en general”, lamenta. Ella insiste en que cuando se habla de traer turistas no se habla ni de cafeterías ni de los establecimientos. “Quien realmente trae el turismo a Cádiz somos los touroperadores. Somos parte fundamental y tenemos que estar presentes porque si no somos los que nos traemos a los turistas, esta gente no come”.

“Sin las consignatarias, aquí no viene ni un barco”. Agradece al Ayuntamiento la iniciativa de convocar esta mesa pero habitualmente este tipo de encuentros los convoca la propia Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) o bien a través del Observatorio de Cruceros. Rosso quiere pensar que el Ayuntamiento no se ha asesorado correctamente a la hora de elegir los interlocutores para este tipo de conversaciones y análisis sobre qué hacer para reactivar el turismo en Cádiz una vez que se ponga fin a la crisis del coronavirus.

Rosso reconoce que el parón de los cruceros en Cádiz ha sido un varapalo muy gordo y que ha llevado a los touroperadores a acumular pérdidas de más de un 90%. Y no sólo son Intercruises o Iberoservices o BC Tours. Ella menciona también, por ejemplo, a la empresa TUI que es la que llena los hoteles de Chiclana a lo largo de buena parte del año. Así que “mejor será que el Ayuntamiento recuerde para la próxima vez que los cruceristas no llegan a Cádiz por arte de magia y que los touroperadores son un pilar fundamental si quieren hablar de la recuperación del sector.

Gema Rosso lleva años trayendo a tanto al puerto de Cádiz como a Navantia los cruceros más grandes del mundo tanto para las escalas como para sus reparaciones. De hecho, ella destaca las pérdidas que están suponiendo para el sector el retraso en la reparación del Allure, de la Royal Caribbean, aunque ella confirma que se está trabajando duro para que tanto éste como otro gran crucero vuelvan al astillero de reparaciones a lo largo del mes de mayo.