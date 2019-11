La totalidad de los estibadores de Cádiz secundará la huelga en el sector del día 25

Los poco más de 40 estibadores que componen la plantilla del puerto de la Bahía de Cádiz secundarán en bloque la huelga en el sector convocada a partir del próximo lunes, 25 de noviembre, en demanda de la firma del acuerdo marco que actualice sus convenios laborales.

Fue el sindicato mayoritario de los estibadores, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, quien presentó la semana pasada el preaviso de huelga que se extenderá del 25 al 30 de noviembre, de manera que casi 7.000 trabajadores de más de 30 puertos están llamados a la movilización.

Sobre esta convocatoria, el portavoz de los estibadores gaditanos, Juan Pablo Bermúdez, dice saber que si no se firma este V Acuerdo Marco “tirarán por tierra el convenio colectivo de Cádiz”. Eso, según Bermúdez podría no tener resultados a corto plazo, ya que, en principio, si no hay pronto un preacuerdo, se daría paso a una prórroga del actual acuerdo marco. Será cuando acabe esta ampliación cuando podría empeorar la situación laboral del sector.

La huelga será de 24 horas el lunes 25 y desde ese día hasta el 30 de noviembre serán paros alternativos (una hora sí y otra no). De esta manera, el parón del 25 será el que influya en mayor medida en los tráficos portuarios en los que suelen intervenir los estibadores.

El tráfico con Canarias, por su parte, no se verá afectado porque la Ley impide que las huelgas afecten a los buques de pasaje o a aquellos que transporten productos perecederos como ocurre en el 98% de los casos en las conexiones marítimas con Canarias. En cuando a La Cabezuela, los barcos que deberían atracar el día 25 quedarán posiblemente fondeados a la espera de que se les preste servicio por parte de los estibadores, una vez pasado será la jornada del 25.