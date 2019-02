Fiscalía lleva al banquillo a 14 acusados de estafar más de 27.000 euros con el timo del gas

Los procesados inducían a error a dichas personas sobre las anomalías que presentaban sus instalaciones, los riesgos que entrañaban para la seguridad de los referidos usuarios o la necesidad de su urgente reparación so pena de sanciones o cortes de suministro.

Los métodos empleados por los encausados para llevar a cabo el antiguo, y no por ello desaparecido, timo del gas eran los de siempre, según explica el fiscal: realizar revisiones innecesarias y reparaciones engañosas que, sin embargo, ocasionaban daños en las instalaciones que los particulares después tenían que subsanar; amenazar con el corte del suministro ; advertir falsamente del riesgo de correr un accidente... A una mujer, especifica la Fiscalía, llegaron a "amendrantarla a gritos diciéndole que le arrancarían la instalación del gas" si no pagaba la factura que le entregaron por valor de 277,50 euros.

La Fiscalía llevará a juicio el próximo 6 de febrero a 14 acusados de estafar más de 27.500 euros a través del timo del gas en 2011 . Los afectados, repartidos entre Cádiz y Sevilla , son más de 40, la mayoría personas de avanzada edad -algunas incluso enfermas- que se encontraban solas en sus viviendas cuando los supuestos operarios accedían a ellas bajo el pretexto de revisar las instalaciones y cobrarles una factura, en muchos casos desproporcionada , por unos servicios no prestados, sostiene el fiscal.

Consejos de la OMIC para evitar estafas con el timo del gas

Los timos en la revisión de las instalaciones de gas suelen afectar principalmente a personas ancianas. En algunos casos, los timadores captan a sus víctimas por sorpresa, cuando se encuentran solas, y las amenazan con cortar el suministro o con importantes multas si se niegan a la revisión. Para evitar este tipo de estafas, desde la OMIC aconsejan, en primer lugar, no dejar entrar en el domicilio a ningún operario que se presente sin avisar, porque existe siempre la opción de concertar citas previas con las empresas con las que se tenga firmado un contrato de revisión o mantenimiento. La OMIC recomienda también no pagar nada en el momento de la revisión, ya que los técnicos tienen la obligación de pasar el cobro en el siguiente recibo. La OMIC señala además que, antes de firmar la factura por los trabajos realizados, es importante asegurarse de que no se está suscribiendo un contrato de mantenimiento, salvo que así lo desee el cliente.