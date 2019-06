La ola de calor no ha llegado a Cádiz ni se espera que llegue durante el próximo fin de semana, en el que se darán temperaturas veraniegas, pero que no alcanzarán los valores extremos del resto de España. De hecho, once comunidades autonómicas han activado la alerta amarilla o naranja por las previsiones que marcan termómetros que alcanzarán los 39 grados o más, siendo Aragón, Navarra y País Vasco las más afectadas.

Estos valores no tienen nada que ver con los que se van a dar en Cádiz en el día de hoy, 26 de junio, ya que la temperatura máxima prevista por la Agencia Estatal de Meteorología es de 25 grados, siendo la mínima de 20 grados. Volverá a predominar el viento de poniente. Los termómetros subirán cuando se acerque el fin de semana, alcanzando el próximo viernes los 28 grados, una temperatura normal en el inicio del verano. En el resto de la Bahía de Cádiz se darán valores parecidos. En San Fernando, la máxima será de 25 grados, en Chiclana y Puerto Real se registrarán 26 grados, y en El Puerto subirá hasta 27 grados.

En el resto del país, los valores serán muy diferentes. Aragón tiene aviso naranja (riesgo importante) en la provincia de Zaragoza por valores que alcanzarán los 39 grados en las Cinco Villas y en la Ibérica zaragozana, mientras que en las provincias de Huesca y Teruel la alerta amarilla (riesgo) dejará máximas entre los 36 y 38 grados.

El País Vasco ha activado la alerta naranja en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa donde los termómetros alcanzarán los 38 grados; en Álava hay aviso amarillo por temperaturas máximas de 38 grados.

La Comunidad Foral de Navarra, también en alerta naranja, registrará este miércoles valores entre los 37 y 39 grados en puntos de la Ribera del Ebro, en la vertiente cantábrica y en la zona centro.

Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja y la Islas Baleares mantienen la alerta amarilla por registros máximos que oscilarán entre los 38 grados de la capital madrileña y los 34 grados de la Ibérica riojana.

Las provincias de Granada y Jaén (Andalucía), Burgos y Soria (Castilla y León) y Barcelona, Gerona y Lérida (Cataluña) continúan con alerta amarilla por altas temperaturas.

La Aemet avisa de que con la alerta naranja existe un riesgo meteorológico importante, fenómenos meteorológicos no habituales y cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no hay riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para actividades concretas