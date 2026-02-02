ThinkInAzul Andalucía consolida una red de más de 500 investigadores en ciencias marinas

El Plan Complementario de I+D+i en Ciencias Marinas en Andalucía, ThinkInAzul Andalucía, llega a su fin tras casi dos años de trabajo de coordinación, tanto a nivel nacional con otras seis comunidades autónomas, como en el ámbito regional, periodo en el que se ha consolidado una red integrada por más de 500 investigadores. Durante su evento de clausura, que tendrá lugar el 5 y 6 de febrero en el Parque de la Ciencias de Granada, se pondrán en valor los principales hitos y resultados alcanzados, entre los que destaca una intensa producción científica y la participación en proyectos de interés general, como la búsqueda de soluciones frente a la proliferación del alga asiática.

El Plan Complementario de I+D+i en Ciencias Marinas, ThinkInAzul, ejecutado a través del Gobierno de España y desarrollado en coordinación con siete comunidades autónomas (Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias y Región de Murcia), se ha configurado como una estrategia conjunta de investigación e innovación orientada a la protección de los ecosistemas marinos frente al cambio climático y la contaminación, así como al abordaje de los retos asociados a la acuicultura, la pesca y el turismo.

ThinkInAzul Andalucía representa la materialización del Plan en el ámbito regional, a través de un proyecto de dirección científica gestionado por la Fundación CEI·MAR (Campus de Excelencia Internacional del Mar), cuyo objetivo principal es garantizar la coordinación entre los distintos agentes implicados para promover acciones estratégicas conjuntas y resultados de carácter transversal. El Plan está integrado por 49 proyectos de investigación, vinculados a 12 entidades participantes, en los que trabajan más de 500 investigadores pertenecientes a 38 grupos de investigación.

Esta red andaluza de expertos en Ciencias Marinas se articula en torno a tres grandes líneas de actuación: Observación y Monitorización del Medio Marino y Litoral; Acuicultura Sostenible, Inteligente y de Precisión; y Economía Azul: Innovación y Oportunidades. Los trabajos desarrollados en estos ámbitos han sido compartidos con el resto de iniciativas integradas en el Plan Complementario, con el objetivo de avanzar en la protección de costas, mares y océanos; promover una producción acuícola sostenible y comprometida con el bienestar animal; y fomentar un uso cultural, turístico y empresarial de los recursos marinos respetuoso con el medio ambiente.

A pocos días de la conclusión oficiosa del Plan, ThinkInAzul Andalucía pone en valor los hitos y resultados obtenidos a lo largo de su ejecución. Entre ellos, destacan una notable producción científica, el impulso de futuros proyectos orientados al bien común y relevantes avances en materia de divulgación, generación de sinergias y transferencia de conocimiento al tejido empresarial y a la sociedad.

Investigación y transferencia

Los indicadores generales alcanzados, disponibles tanto en la página web de ThinkInAzul Andalucía como en la revista divulgativa asociada al proyecto, reflejan esta intensa actividad científica en la región, con un total de 98 artículos publicados, 114 comunicaciones orales, 82 pósteres, 15 capítulos de libro, así como 29 tesis doctorales en proceso, 31 trabajos fin de grado, 43 trabajos fin de máster y cinco patentes presentadas.

Otro de los hitos de especial relevancia social en el marco de ThinkInAzul es el desarrollo de un proyecto piloto centrado en el alga asiática Rugulopteryx okamurae, en el que participa ThinkInAzul Andalucía junto a otras comunidades autónomas, tanto integradas como no en el Plan Complementario en Ciencias Marinas. Esta iniciativa está liderada por la Universidad de Murcia y coordinada por IH Cantabria.

Además de su participación en numerosos eventos de alto impacto científico y divulgativo y de una intensa labor de coordinación a nivel nacional, ThinkInAzul Andalucía ha destacado por su integración en una de las sinergias más fructíferas del Plan. En concreto, la establecida entre investigadores del proyecto GIBMAR-BB, de la Universidad de Cádiz, y del proyecto OCECOSVAL, de la Universidad Católica de Valencia, que ha permitido la colaboración en la implantación de estructuras autónomas de monitorización de arrecifes (ARMS) en las costas valencianas.

La perdurabilidad de los efectos positivos de ThinkInAzul Andalucía se pone de manifiesto tanto a través de esta red de contactos como de otros productos con vocación de continuidad, como la microcredencial de la Universidad de Cádiz, en colaboración con CEI·MAR, Transformando la ciencia en impacto. En esta iniciativa formativa, ThinkInAzul Andalucía participó con un módulo específico y contribuyó a cubrir los costes de participación del personal adscrito al Plan en la región.

De igual modo, del desarrollo de ThinkInAzul Andalucía han surgido otros productos concebidos para mantenerse más allá del periodo de ejecución del Plan, como los juegos Marine Dobble y Aqua Match, orientados a la educación ambiental y a la promoción de la cultura oceánica. Ambos comparten una estructura y sistema comunes, si bien Marine Dobble ha sido utilizado como recurso principal en las sesiones impartidas en el programa de talleres El mar que nos une, aprende conociéndolo, desarrollado junto a CEI·MAR en el marco del programa de Educación Ambiental de la Diputación de Cádiz.

El proyecto ha estado financiado con recursos procedentes del Fondo de Recuperación Next Generation EU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y cofinanciado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.