La teoría de AIG sobre la Sail GP: Bruno García la deja perder "para beneficiar a otra ciudad del PP"

El portavoz de Adelante Izquierda Gaditana en el Ayuntamiento de Cádiz, David de la Cruz, ha tirado de teoría para valorar la marcha de la Sail GP, que a partir de este año dejará de celebrarse en Cádiz para establecerse en Valencia. Así, este concejal de la oposición ve en el cambio de rumbo de la competición náutica una suerte de jugada política del PP.

"Bruno García mira más por los intereses de su partido que por los de la ciudad que dice gobernar, pues ha permitido que Cádiz deje de ser sede de esta competición internacional para beneficiar a otra ciudad gobernada por el Partido Popular", es la conclusión a la que ha llegado De la Cruz, que ha lamentado especialmente la no continuidad en Cádiz de la Sail GP, "un evento que ya funcionaba, que tenía impacto y que generaba beneficios reales para Cádiz".

Considera AIG que esta competición de vela ha supuesto los años que se ha disputado en Cádiz "un importante impacto económico y social para la capital gaditana, así como una proyección internacional de la imagen de Cádiz como ciudad capaz de acoger grandes eventos deportivos". "Perder SailGP es perder actividad económica, empleo y oportunidades para muchos sectores que ya están bastante castigados", añade De la Cruz.

Para este grupo municipal, esta pérdida "no es casual ni inevitable, sino el resultado de una falta de voluntad política y de defensa de los intereses de la capital gaditana por parte de las distintas administraciones gobernadas por el Partido Popular". Es decir, por el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. "Cuando el PP gobierna en Cádiz, en la Diputación y en la Junta, el resultado es claro: Cádiz queda relegada y otros territorios salen beneficiados. Bruno García ha preferido no molestar a su partido antes que defender con firmeza a nuestra ciudad", es la conclusión a la que llega David de la Cruz, que exige "explicaciones públicas y detalladas sobre las gestiones realizadas para mantener el evento SailGP en Cádiz", y reclama "un cambio de actitud en la defensa de los intereses de la capital por parte del alcalde y del Partido Popular".

"Cádiz no puede seguir pagando el precio del conformismo y el partidismo del PP. Nuestra ciudad merece un gobierno que la defienda sin complejos y sin mirar a otro lado", concluye De la Cruz.