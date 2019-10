Los taxistas ven “insostenible” el tráfico en el perímetro del centro

Las dificultades para circular por el perímetro del casco histórico debido a las obras de la banda de rodadura en el Campo del Sur y del carril bici en la Alameda han llevado a los taxistas a una situación “insostenible”, como la califica el presidente de Radio Taxi, Rafael Reyes. El gremio sale en defensa propia contra las críticas que dicen estar recibiendo “por las redes sociales y a través de la opinión pública”. Según Reyes acusan a los taxistas de llegar tarde a los avisos que los usuarios realizan desde lugares localizados entre los dos focos de obras y en paradas que pillan en medio como las del Falla, el Mora o San Antonio. “El tráfico está imposible y nos impide llegar a muchos sitios a tiempo por culpa de las caravanas. Es injusto que se nos ponga en duda. Esto es ajeno a nuestra voluntad”, precisa el presidente de Radio Taxi.

“Decimos a los clientes que intentamos trabajar, pero es imposible”, recalca Reyes. Él mismo lamenta que haya clientes que se ven obligados a llamar varias veces a la centralita porque el taxi no llega. “Estamos trabajando, pero nos cortan dos vías de acceso al centro. Y ya sabemos cómo es Cádiz geográficamente. Así se están quedando paradas desatendidas”, explica. Mientras “el taxímetro va marcando. Estamos cobrando carreras que nos dan hasta vergüenza. Incluso paramos el taxímetro cuando estamos en caravana. Nunca costó en esta ciudad diez euros una carrera”.

Rafael Reyes. Presidente de Radio Taxi. "Estamos cobrando carreras que nos dan hasta vergüenza. Incluso paramos el taxímetro cuando estamos en caravana"

Rafael Reyes asegura entender que la obra del Campo del Sur es buena para el gremio, “pero hacer coincidir las dos obras ha sido un disparate”. “En la Alameda nos dijeron que iban a tardar 15 días pero no ha sido así, ni mucho menos”, lamenta. Sobre la actuación que lleva a cabo en este lugar la Junta de Andalucía Reyes afirma que el carril bici entre la rotonda de la Alameda con Buenos Aires hasta la iglesia del Carmen “parece ya terminado desde hace una semana, pero no se ve a nadie trabajando y no entendemos que no hayan quitado ya las vallas y no hayan abierto ya ese tramo. Lo que queda de retoques en el carril bici de esa zona se puede hacer ya desde dentro”.

No está siendo el mejor año para los taxistas gaditanos. A las quejas por las dos obras citadas se suma la peatonalización del Paseo Marítimo y la restricción de acceso de vehículos al mismo, hecho que el propio Rafael Reyes criticó en verano por no poder llegar a recoger a personas mayores o con problemas de movilidad en las puertas de sus casas. Asimismo siguen en situación de alerta por la competencia de los vehículos con conductor (VTC) que operan a través de la plataforma Uber, que comenzaron a operar este año en la ciudad. Igualmente, también en verano saltó la polémica por la escasez de taxis adaptados para personas con movilidad reducida.