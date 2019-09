El concejal de Urbanismo y Movilidad, Martín Vila, ha pedido este viernes comprensión a los ciudadanos ante las dos obras de envergadura que se están realizando en el casco antiguo de la ciudad: la creación de la banda de rodadura en el Campo de Sur y el trazado del carril bici en la Alameda, algo que ha provocado en los últimos meses retenciones de tráfico en determinados momentos.

"Son dos obras que permiten ganar en mejoras en la movilidad en todos sus aspectos, respecto al tráfico rodado por un lado y también mejora la infraestructura en materia ciclista y en accesibilidad", manifestó Vila.

Estas declaraciones las hizo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, donde el concejal aprovechó para pedir también respeto a las señales provisionales de tráfico que se han instalado debido a estas obras. En este sentido, explicó que todos los itinerarios alternativos que se han establecidos están coordinados por la Policía Local, "por lo tanto, a priori, si se siguen las normas, no debe haber ningún tipo de problemas, ningún tipo de congestión. Además, están señalizados cuáles son los vehículos que por sus dimensiones no pueden pasar temporalmente debido a que los caminos e itinerarios provisionales no permiten ese paso".

Así, reiteró su petición de comprensión y de respeto a las señales de tráfico, "que no están puestas porque sí, sino para organizar la circulación de forma que no se dé ningún tipo de congestión y atasco".