Tienes un serio problema de tuberías en tu vivienda, y no sabes dónde se encuentra el punto exacto del problema. Sueles ser alguien bastante manitas, o no; y esta vez has decidido que es mejor que actúen los profesionales. Coges el teléfono, echas un vistazo a internet y encuentras una buena empresa desatascadora; pero te detienes antes de llamar.

¿Cuánto cobran por sus servicios? Los profesionales tanto de este sector, como de muchos otros, no suelen reflejar las cifras con los precios de sus tarifas en sus páginas web, por lo general, esperan a que se contacte para dar unos números estimados, o esperan aún más, hasta ver el trabajo que tienen que hacer para dar un buen presupuesto.

No saber cuánto hay que pagar desde el primer momento es algo que provoca que muchas personas, directamente, decidan pasar por alto la opción para buscar otro remedio. Además de esto, dado que contratar este tipo de servicios no es de lo más habitual, encontrar precios de referencia resulta bastante complicado.

Entonces, ¿cuáles son las tarifas habituales de las empresas de desatascos? Sabemos que has venido aquí buscando esa respuesta, y te la vamos a dar, ya que te aseguramos que no vas a poder encontrarla en los portales online de las empresas como esta desatascadora sp.

Precios frecuentes de servicios de desatascos

Para empezar, vamos a repasar las cifras de los servicios más sencillos. En el ámbito doméstico, donde se dan estos problemas con más frecuencia y donde más suelen asaltar estas dudas, los atascos de fregaderos, lavabos, duchas o incluso electrodomésticos son los trabajos más fáciles para estas empresas.

Trabajos que se traducen en unos precios que van desde los 50 € hasta los 100 €. Hay una horquilla de 50 en total porque, entre otras cosas, hay que tener en cuenta el equipo necesario para trabajar, más avanzado en el caso de que sea una labor más complicada de lo que pudiera parecer a primera vista, como también la necesidad o no de comprar materiales o repuestos para colocarlos en el lugar afectado sustituyendo a piezas defectuosas.

Además de todo esto, es muy importante tener en cuenta que los profesionales también cobran por el desplazamiento. Si contratas a una empresa de desatascos que se ubica en otra provincia o bastante lejos de tu localidad, ten por seguro que tendrás que pagar bastante más que si contactas directamente con alguien de tu zona que ofrezca el mismo servicio.

Y hemos hablado de las faenas más sencillas, pero cuando son algo más complicadas, los precios se triplican con suma facilidad. Casos en los que los profesionales tienen que desatascar fosas sépticas para su limpieza se traducen en una mano de obra más especializada, un equipo más potente y, en definitiva, unas tarifas que oscilan entre los 150 € y los 300 €.

En estos casos hay que seguir teniendo en cuenta el desplazamiento, los recambios y el equipo utilizado; pero también hay que sumar las dimensiones. No es lo mismo trabajar con una fosa de 2x1 metros que hacerlo con una de 4x3, son dos metros cuadrados contra doce metros cuadrados; una importante diferencia de tamaño que se convierte en una importante diferencia de precio.

Más esfuerzo y más espacio implican más dinero, como también más urgencia. ¿Tienes un problema de tuberías que ha surgido a las 3 de la madrugada en un festivo? Respira con calma, porque encontrarás profesionales que se encarguen de solucionarlo; pero no te confíes demasiado, porque estos servicios especiales salen bastante más caros. Es el precio de la rapidez, de esa misma que hace que el profesional se presente en tu domicilio en menos de 20 minutos.

Con todo esto, estamos seguros de que ya tienes una buena idea de lo que hay que pagar generalmente por un buen servicio de desatascos. Como hemos señalado hasta el momento, el importe mínimo suele moverse entre los 50 €, y el máximo irse a los 300 € o incluso superarlos considerablemente en función de todo lo comentado.

La necesidad de contar con más o menos personal, el uso de aparatos más o menos complejos y costosos, la distancia hasta el lugar afectado, las complicaciones del trabajo… Las variables a tener en cuenta son tantas que es imposible establecer precios fijos sin conocer los detalles de cada caso, y es lo que nos obliga a dar solo cifras orientativas.

Al final, la última palabra la tiene el profesional, ese que está esperando al otro lado del teléfono mientras te decides o no a contar con sus servicios. Con estos datos, al menos, podrás tener un buen acercamiento a las cifras habituales, aunque el trabajador es el que termina de fijarlo todo.