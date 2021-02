“Tengo la suerte de estar en una orquesta en Holanda, pero otras actuaciones se han parado”

Claudia Sansón es una joven violinista gaditana que, en estos momentos, reside en Holanda donde trabaja en una orquesta. Por eso, cuando se le pregunta por cómo está afectando el coronavirus y sus restricciones a su trabajo como intérprete de música clásica, reconoce que su posición actual es “buena. “Por ahí tengo suerte”, afirma.

Pese a ello, matiza que su trabajo no es a tiempo completo, sino parcial, y que todas las demás actuaciones y conciertos que hacía como complemento a su labor orquestal, ahora mismo, se han caído de las distintas programaciones culturales: “Se han suspendido bastantes conciertos. Íbamos a tocar, por ejemplo, en el Teatro del Títere en Cádiz, dentro del ciclo Manuel de Falla, y aquello se suspendió”.

Claudia es consciente de su suerte porque sabe de primera mano que “muchos” de sus compañeros, intérpretes de los más diversos instrumentos orquestales, están en una situación peor porque, sencillamente, no cuentan con nada fijo como es su caso: “Yo he tenido la suerte de tener este trabajo y me siento afortunada, noto la situación pero no tanto como otros, la verdad”.

Y habla de su hermana Lara, también violinista, a quien no le faltan cosas que hacer “porque ella siempre está muy activa y va de un sitio a otro buscando cosas, pero lo está notando mucho”. Lara, por ejemplo, trabajaba con los cruceros que llegaban a Cádiz, un desembarco de turistas que la pandemia ha frenado en seco, y también formó parte del musical ‘El médico’ que se estrenó en Madrid, una producción con notable participación gaditana.

Aunque en estos momentos Claudia Sansón vive en Holanda, tiene también pendiente viajar a Alicante porque, tras unas pruebas, fue seleccionada para integrar allí una orquesta cuyo proyecto también se ha parado por el covid.

En su sector, en Cádiz, a falta de formaciones fijas y estables con un proyecto musical que las respalde, la opción de muchos de sus compañeros intérpretes es la formación de ensembles, de grupos musicales de pequeño formato que no son fijos y que van aprovechando las oportunidades, ahora mismo escasas, que ofrece la programación musical de la provincia. “Yo entiendo que antes de recortar en sanidad y en otras cosas importantes, se haga en otros sectores, pero creo que la cultura también es importante. Intento ser empática con los demás sectores, pero es verdad que la cultura nos llevamos una buena parte de los recortes”, concluye la violinista.