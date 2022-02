Cádiz se encuentra con dos suelos inesperados de gran valor

Así, de imprevisto, el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación Provincial se han encontrado con dos problemas relacionados con los equipamientos urbanos que creían ya solventados.

La intención de la UCA de desligarse como muy tarde terminado el próximo verano del convenio que, firmado en 2017, le cedía el uso del antiguo instituto Valcárcel para su conversión en Facultad de Ciencias de la Educación, una vez asumido por parte del rector, Francisco Piniella, que no encuentra fondos para ejecutar este proyecto, vuelve a dejar en manos de la Diputación Provincial la propiedad activa de este histórico y valioso inmueble.

A la vez, el Ayuntamiento aportó para este plan educativo los terrenos del Campo de las Balas, necesarios para la construcción de equipamientos deportivos directamente relacionados con los estudios de Magisterio. El inmenso solar, en uso como aparcamiento en precario desde hace años, volverá a tener pendiente una urbanización definitiva de manos del municipio.

En ambos casos, las administraciones propietarias asumen equipamientos que necesitan de elevadas inversiones para su puesta en uso. En el caso del hospicio, además, cuenta con el aspecto negativo de que es un edificio con más de dos siglos a cuesta, que lleva dos décadas cerrado en su mayor parte y que, por ello, necesita un importante y costoso mantenimiento.

Además, buscarle un nuevo uso significaría una inversión millonaria, solo en su rehabilitación, que la Diputación presumiblemente no puede acometer.

Desde el propio gobierno provincial no se plantea por el momento movimiento alguno sobre el futuro de la finca. Por el momento, recuerda que el convenio firmado con la UCA sigue en vigor, por lo que no ha cambiado nada para ellos. A la vez, están a la espera de que se aclaren las partidos de los fondos europeos Next Generation.

Diputación presentó en su día un proyecto para financiar la transformación del edificio en Facultad. Aunque desde la UCA se duda que una actuación de este tipo tenga al final cabida en el plan de recuperación, la institución provincial aún mantiene su esperanza de que esta baza se haga realidad.

En caso de que, finalmente, no sea posible la vuelta de Ciencias de la Educación, Diputación tendría que aclarar los usos de Valcárcel, y además sin dilatar los tiempos para evitar un mayor deterioro del complejo.Asumiendo que adaptar el edificio para necesidades de esta administración supone una inversión hoy muy complicada de afrontar, la hipótesis más realista sería buscar a la iniciativa privada como alternativa.

¿Y si al final volviera a ser un hotel? Zaragoza Urbana, que abandonó el proyecto que iba a ejecutar en 2013 por cuestiones financieras, siempre ha tenido una especial querencia por Cádiz. Lleva años preparando un proyecto de tamaño menor en una esquina de la parcela de Valcárcel que no acaba de completar. Aquí se abriría la posibilidad de que Diputación replantease a este grupo aragonés el retorno al proyecto original iniciado en 2001 y convertir al viejo hospicio en el hotel de lujo diseñado por Rafael Moneo. En todo caso, no es más que una hipótesis.

En cuanto al Ayuntamiento de Cádiz, se encuentra con 18.815 metros cuadrados de la antigua Academia de Artillería de Costa, que compró hace dos décadas al Ministerio de Defensa tras pagar 149 millones de pesetas de la época.

El gobierno de José María González, al igual que la Diputación, no da por perdido el proyecto de la Facultad de Ciencias de la Educación y, con ello, las pistas deportivas que la acompañarían en el Campo de las Balas.

"Sobre este suelo de momento no vamos a hacer nada por una razón muy sencilla. Porque no renunciamos. Porque ni queremos renunciar ni vamos a renunciar a un proyecto que pertenece a Cádiz. No al Ayuntamiento, ni siquiera a La UCA, sino a toda la ciudad, a sus vecinos y vecinas. Por tanto, vamos a seguir peleándolo. Vamos a seguir luchando para que Valcárcel sea facultad de Educación. Porque está en juego no solo un edificio histórico, sino el modelo de ciudad al que no vamos a renunciar", se afirma desde el gobierno local.

Esta reflexión, sin embargo, entra en contradicción con los pasos que ya se están dando desde la concejalía de Patrimonio a la búsqueda de una oferta hotelera para ocupar este espacio.

Cuando el Ayuntamiento se hizo con la propiedad de esta antigua instalación militar en 2001, en la etapa de gobierno de Teófila Martínez, se abrió la posibilidad de negociar su venta con Paradores del Estado. La idea entonces era ampliar el Hotel Atlántico con un edificio anexo que incluiría diversos servicios, entre ellos un spa.

Esta operación no salió adelante, así que el Ayuntamiento comenzó el derribo de todas las construcciones para habilitar un aparcamiento en precario. Durante esta operación el 10 de enero de 2004 se hundió parte de un edificio cuando varios jóvenes habían entrado al mismo. Dos resultaron heridos, uno, desgraciadamente falleció. Tenía 15 años.

Ahora queda por ver si el Ayuntamiento aclarará su postura: si mantiene el uso deportivo a la espera de que siga adelante la Facultad en Valcárcel, como se dice desde una parte del gobierno local, o que se afronte ya la venta para la construcción de un hotel, como dice otra.

En todo caso lo que sí parece claro es que este espacio urbano costero en el casco antiguo no será urbanizado como el último gran balcón al mar de la ciudad, creando así un espacio único que daría continuidad a un espacio público iniciado en la Alameda, continuado con los jardines de Carlos III, seguido con el parque Genovés y culminado en el castillo de Santa Catalina para, a partir de ahí llegar hasta el Campo del Sur, lo que significaría un recorrido con vistas al mar único en España.