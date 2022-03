Se agota el suelo en Cádiz: ¿Se podrán construir nuevas viviendas en la ciudad?

El inicio la próxima semana de la primera de las promociones del Grupo Abu en Cádiz, en el solar de la antigua calle Cooperativa junto a la avenida transversal, y los trabajos que ya comienzan también en otras promociones, como en Huerta del Obispo, Mentidero, La Laguna o Juan Ramón Jiménez, mantiene el buen ritmo de proyectos de viviendas de nueva planta en la ciudad, que vive un particular boom desde hace tres años, a lo que se le une la inminente finalización de la promoción en San José, tras años de espera.

Todas estas viviendas de renta libre que salen al mercado, aunque la mayor parte de las promociones comienzan a ejecutarse con los pisos ya vendidos, siguen siendo insuficientes para atender la demanda que existe en la ciudad, tanto de vecinos que ya residen en ella y buscan mejorar su residencia como de quienes quieren tener una casa en Cádiz, ya sea como vivienda habitual o para las vacaciones.

En un estudio realizado por Diario de Cádiz se calcula que hay una demanda actual para unas 4.000 viviendas de renta libre. Sin embargo, tanto el mercado ya en marcha y que no se ha vendido aún como los solares donde se puede edificar, no son suficientes para atender a todas estas peticiones.

La ciudad hoy solo puede ofrecer suelo, o rehabilitación de edificios ya existente, para algo menos de un millar de nuevos pisos de renta libre, muy lejos de las necesidades que tiene la ciudad. Junto a ello está la más que importante necesidad de viviendas protegidas. El Ayuntamiento de Cádiz, a través de Procasa, mantiene abierto un listado de demandantes que alcanza ya las 5.400 solicitudes, muy por encima de las existentes en otras grandes ciudades de la provincia.

En el caso de la vivienda protegida, aunque el Ayuntamiento ha activado su proceso de rehabilitación o construcción de nueva planta, el ritmo sigue siendo muy lento, en lo que tampoco ayuda que la Junta se limite casi específicamente a labores de mantenimiento en lo ya existente. La última actuación es en la segunda fase de Matadero, que acumula años y años de retrasos.

Con todo, cada vez hay menos suelo dónde construir, lo que lleva a muchos a preguntarse si podrá tener algún día una nueva vivienda en la ciudad.

En el casco antiguo cada vez son menos las grandes casas que pueden rehabilitarse pata nuevas viviendas. Algunas, incluso, se están adaptando o tienen proyectos para su conversión en pequeños hoteles o apartamentos turísticos. El Ayuntamiento dispone de más de una decena de fincas que están vacías, pero no tiene capacidad económica para actuar en ellas. Un trabajo conjunto con la iniciativa privada resulta inicialmente inviable pues no genera ingresos suficientes para promotores no públicos.

En cuanto a Puerta Tierra, y más allá de los cada vez menos chalés que quedan en pie y que pueden derribarse para construir viviendas, el suelo vacante se cuenta con los dedos de una mano.

Vendido ya el solar en los Depósitos de Tabaco, donde se levantará una torre de 20 plantas por parte de la iniciativa privada, sólo queda el terreno de cierta amplitud de las antiguas Casitas Bajas, en San Severiano. Aquí caben más de cien viviendas de renta libre, pero su propiedad está muy repartida lo que paraliza cualquier actuaciones.

Pendiente de que se construya el Hospital Regional en los antiguos terrenos de CASA, queda por ver el futuo del Puerta del Mar en la Avenida, donde el PGOU prevé más de 600 viviendas, de las que 274 son de renta libre. Esta operación, si al final se ejecuta, va para muy largo, por lo que habría que esperar años para verla ejecutada.

De la misma forma está pendiente de que se aclaré qué va a pasar con la reordenación del polígono exterior de la Zona Franca, donde el planeamiento actual incluían 353 viviendas. Los terrenos sin embargo pertecen a muchos propietarios lo que hoy paraliza cualquier actuación.

Más allá de la subida puntual de los precios en el sector de la construcción debido a la crisis energética y a la guerra de Ucrania, la falta de suelo en Cádiz deja claro que el coste de la vivienda de renta libre seguirá siendo muy elevado, en comparación con otras ciudades cercanas, y sólo se podrá adquirir a previos más o menos asequibles cuando se ofertan pisos de reducidas dimensiones. Todo ello aboca a que muchas familias no tengan más remedio que marcharse de la capital a la búsqueda de una nueva casa.