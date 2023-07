“Me da un subidón cuando mi banco me paga 68 euros al mes por tener el dinero en la cuenta”

“Me da un subidón cuando el día 12 de cada mes mi banco me ingresa 68 euros en la cuenta sólo por tener allí mi dinero”, explica Raquel, una joven que hasta hace sólo unos meses tenía su dinero en su banco de toda la vida sin recibir ningún tipo de remuneración. “Yo estaba acostumbrada a pagar comisiones por todo y ya está. No sabía que, sólo por tener el dinero en una cuenta, algunos bancos te pagaban un interés hasta que me lo contó mi amiga Ana”, explica. “Así que decidí probar y abrir una cuenta MyInvestor. Ahora lo recomiendo a todo el mundo”, añade.

La realidad de Raquel era la de la mayoría de españoles: tienen su dinero en cuentas sin recibir nada a cambio y, además, pagan elevadas comisiones. Un dato alarmante: en España hay un billón de euros colocados en cuentas y depósitos que rinden cerca del 0%, pese a que los tipos de interés en Europa están al 3,5%.

La subida de tipos de interés no está llegando al bolsillo de los particulares. Los grandes bancos no están trasladando el incremento del precio del dinero a sus clientes, pero hay alternativas. Hay bancos digitales que, gracias a un modelo de negocio más eficiente y a una cuenta de resultados sin lastres, pueden remunerar con generosidad el ahorro. Es decir, pagan a sus clientes intereses sólo por tener el dinero en la cuenta o por contratar un depósito.

Es el caso de MyInvestor, un banco español supervisado por el Banco de España y la CNMV y adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos. Está respaldado por Andbank (uno de los grandes bancos de Andorra), El Corte Inglés y AXA, entre otros accionistas y, en los últimos años, ha experimentado un crecimiento meteórico. En resumen: un banco seguro.

Cuánto puedo ganar por tener dinero en el banco

La cuenta de MyInvestor es gratuita, se abre online en unos minutos y abona intereses del 2% TAE hasta un máximo de 50.000 euros el primer año. Es decir, si el cliente tiene 50.000 euros, se lleva 1.000 euros brutos al año, algo más de 83 euros brutos al mes que, con la retención fiscal del 19%, se quedan en 68 euros netos. Este es el abono que ilusiona a Raquel cuando mes a mes, MyInvestor lo ingresa en su cuenta.

Depósitos con rentabilidad asegurada del 3%

Para clientes que sepan que no van a necesitar disponer de su dinero en un plazo determinado, MyInvestor ofrece depósitos con una elevada remuneración asegurada. Un depósito es un producto que consiste en dejar el dinero durante un periodo previamente fijado en el banco a cambio de una rentabilidad asegurada. MyInvestor ofrece depósitos al 3% TAE al plazo de 6 y 12 meses; y al 2,75% TAE para el plazo de treses.

Por poner algunos ejemplos, si un cliente contrata un depósito con 10.000 euros recibirá 300 euros brutos al cabo de un año. Y si mete 100.000 euros, logrará 3.000 euros brutos en este mismo plazo. No hay ninguna condición más. Sólo es necesario abrir una cuenta online, completamente gratuita, y contratar el depósito en unos minutos.

Esta oferta comercial destaca entre las mejores del mercado, de ahí el fuerte crecimiento de los últimos meses. En el primer trimestre de 2023 fue el segundo banco que más dinero atrajo, tras ING. Captó 543 millones de euros, lo que supuso incrementar su balance en más de un 84%, según los datos publicados por la Asociación Española de Banca (AEB) referentes a los balances individuales de las entidades.