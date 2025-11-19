Simulacro de tsunami en Cádiz: ¿Qué hacer este jueves cuando llegue el mensaje al móvil del sistema ES-Alert?

Este jueves, 20 de noviembre Cádiz vivirá el mayor simulacro de tsunami celebrado en España. Se escenificará una situación similar al fatídico terremoto de Lisboa de 1755, con magnitud 7,6 al Suroeste del Cabo de San Vicente, que motivará una alerta de maremoto en la costa andaluz con Cádiz en el epicentro. Si bien, también participan de alguna u otra forma todos los municipios costeros como El Puerto, Chipiona, Sanlúcar, Rota, Conil, Los Barrios, Puerto Real, Chiclana, la Línea de la Concepción, etc, que van a activar sus planes locales, así como numerosos edificios públicos, centros educativos o empresas.

A partir de las 10.03 llega el aviso ES-Alert: no llamar al 112

A partir de las 10.03 horas, todos los móviles de las zonas costeras de la provincia de Cádiz recibirán un mensaje a través de la plataforma ES-Alert en el que se reproducirá el siguiente texto: “Alerta Protección Civil-Simulacro”.

La alerta, que también pueden recibirla en municipios cercanos a la costa, no cesará hasta que el usuario pulse "aceptar" y se repetirá hasta que un último mensaje indique que ya ha terminado. Es muy importante no llamar al 112, ni responder a dicho mensaje.

Ante este mensaje no hay que hacer nada, salvo que la persona que lo reciba forme parte de algún plan de simulacro previamente planeado en colegios o institutos -un total de 9 en Cádiz capital y otros de puntos costeros-, edificios municipales o públicos, de la Zona Franca y del puerto gaditano.

Junto a los mensajes vía móvil, se habilitarán en Cádiz otros sistemas sonoros como son megafonía y campanas de las iglesias.

También se van a probar otras capacidades como los mecanismos de salvaguarda de los bienes culturales que se pondrán en marcha en el Museo de Cádiz, así como el sistema Pemea (Pan-European Mobile Emergency Application) que permite que cualquier aplicación desarrollada bajo este estándar se pueda comunicar directamente con el 112. En este caso, se va a probar el sistema de mensajería al 112 por chat, para personas con diversidad funcional como las personas sordas.

Se usarán, en definitiva, las distintas funcionalidades que ofrece la REJA, la Red de Emergencias de la Junta de Andalucía, y la conexión de los Puestos de Mando con el Centro de Coordinación Operativa Integrada con las salas 112.

¿Qué hacen los 9 colegios de Cádiz que participan y los que no?

En Cádiz capital formarán parte del plan 2.539 estudiantes del CEIP Santa Teresa, CEIP Josefina Pascual, CEIP La Salle-La Viña, CEIP San Rafael, IES La Caleta y CDP Juan Pablo II-María Milagrosa, que emprenderán la denominada evacuación horizontal hacia la Plaza de San Antonio a través de tres y cuatro vías. Por otra parte, los alumnos del IES Cornelio Balbo, CEIP José Celestino Mutis y CDP Nuestra Señora del Carmen se desplazarán también en evacuación horizontal hasta la Plaza de Mina a través de una vía. Cada uno de los colegios tendrá una zona asignada en estas plazas, que será el espacio real en caso de tsunami.

En el resto de colegios e institutos ya han avisado a los progenitores a través de la plataforma iPasen de la existencia del simulacro para recordar que se trata de la puesta en marcha de esta gran acción de educación preventiva y llamar a la calma de cara a la llegada del mensaje ES-Alert.

Hoteles y otros edificios públicos participantes:

Intervendrán del mismo para un rescate en vertical, es decir, subir a zonas seguras, el Hotel Playa Victoria, Hotel Senator Cádiz y el Parador Atlántico de Cádiz.

De Zona Franca: Treinta de las empresas instaladas en el recinto fiscal participarán también en este ensayo, que en las instalaciones del Consorcio gaditano afectará a más de un millar de personas, pertenecientes a 41 centros de trabajo. Serán un total de 775 los trabajadores de la propia Zona Franca que intervengan.

Participan todos estos edificios municipales, donde harán evacuación en vertical, es decir, subir para ponerse a salvo: Ayuntamiento de Cádiz; edificio Amaya, Edificio Los Lilas (Urbanismo), IFEF, Asuntos Sociales Hermanas Mirabal, Asuntos Sociales Isabel la Católica y Archivo Municipal (pueden caminar a la plaza San Francisco), Asuntos Sociales La Laguna (suben al Estadio), Casa Iberoamérica, Centro Educación Adultos (al Estadio), Centro Informática, Aguas de Cádiz, Eléctrica de Cádiz, Medio Ambiente, Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, Polideportivo Casco Histórico, ECOO, Fundación Municipal de la Mujer, Escuela Infantil Municipal, Teatro Falla y Oficina Turismo Extramuros.

Las cinco zonas de acción en Cádiz:

El simulacro contará con hasta cinco escenarios distintos, seis en la capital gaditana y uno en El Puerto de Santa María, con la UME.