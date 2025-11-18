El mayor simulacro de tsunami celebrado en España: guía con todos los detalles del Es-Alert, participantes y lugares

El mensaje que llegará a los teléfonos móviles en Cádiz este jueves 20 de noviembre por el simulacro de tsunami

El jueves, 20 de noviembre, Cádiz y todos los municipios costeros serán el escenario del simulacro general 'Respuest@_25' de maremoto, una actuación a gran escala que pondrá a prueba la capacidad de respuesta, coordinación y comunicación de los distintos organismos ante una posible emergencia por maremoto en la costa gaditana. Se escenificará una situación similar al terremoto de Lisboa de 1755, con magnitud 7,6 al Suroeste del Cabo de San Vicente, que motivará una alerta de maremoto en la costa andaluz con Cádiz en el epicentro. Si bien, también participan de alguna u otra forma todos los municipios costeros como Chipiona, Sanlúcar, Rota, Conil, Los Barrios, Puerto Real, la Línea de la Concepción, etc, que van a activar sus planes locales, como también lo harán los edificios públicos como centros educativos o empresas.

A las 10.03 llega el aviso ES-Alert: no llamar al 112

A partir de las 10.03 horas, todos los móviles de las zonas costeras de la provincia de Cádiz recibirán un mensaje a través de la plataforma ES-Alert en el que se reproducirá el siguiente texto: “Alerta Protección Civil-Simulacro”.

La alerta, que también pueden recibirlo en municipios cercanos a la costa, no cesará hasta que el usuario pulse "aceptar" y se repetirá hasta que un último mensaje indique que ya ha terminado. Es muy importante no llamar al 112, ni responder a dicho mensaje.

Junto a los mensajes vía móvil, se habilitarán en Cádiz otros sistemas sonoros como son megafonía y campanas de las iglesias.

También se va a probar también otras capacidades como los mecanismos de salvaguarda de los bienes culturales que se pondrá en marcha en el Museo de Cádiz, así como el sistema Pemea (Pan-European Mobile Emergency Application) que permite que cualquier aplicación desarrollada bajo este estándar se pueda comunicar directamente con el 112. En este caso, se va a probar el sistema de mensajería al 112 por chat, para personas con diversidad funcional como las personas sordas.

Se usarán, en definitiva, las distintas funcionalidades que ofrece la REJA, la Red de Emergencias de la Junta de Andalucía, y la conexión de los Puestos de Mando con el Centro de Coordinación Operativa Integrada con las salas 112, a través de

¿Qué hacen los 9 colegios de Cádiz y el resto?

En Cádiz capital formarán parte del plan 2.539 estudiantes del CEIP Santa Teresa, CEIP Josefina Pascual, CEIP La Salle-La Viña, CEIP San Rafael, IES La Caleta y CDP Juan Pablo II-María Milagrosa, que emprenderán la denominada evacuación horizontal hacia la Plaza de San Antonio a través de tres y cuatro vías. Por otra parte, los alumnos del IES Cornelio Balbo, CEIP José Celestino Mutis y CDP Nuestra Señora del Carmen se desplazarán también en evacuación horizontal hasta la Plaza de Mina a través de una vía. Cada uno de los colegios tendrá una zona asignada en estas plazas, que será el espacio real en caso de tsunami.

En el resto de colegios e institutos ya han avisado a los progenitores a través de la plataforma iPasen de la existencia del simulacro para recordar que se trata de la puesta en marcha de esta gran acción de educación preventiva y llamar a la calma.

Cinco zonas de acción en Cádiz:

El simulacro contará con hasta cinco escenarios distintos, cuatro en la capital gaditana y uno en El Puerto de Santa María, con la UME.

Plaza de San Antonio y Plaza de Mina: se va a probar la evacuación en altura y en horizontal de hoteles, centros de mayores, empresas edificios públicos y los centros educativos.

Museo de Cádiz: para la puesta en práctica de la protección del patrimonio

Playa de Santa María del Mar: en el que se van a practicar los avisos a surfistas, rescates y en donde se va a trabajar también el protocolo de actuación forense, el del Instituto de Medicina Legal.

Zona Franca: evacuación de empresas del recinto interior.

Recinto portuario gaditano: evacuación, salvamento y rescate de empresas en el recinto portuario.

Zona portuaria de El Puerto de Santa María: donde la Unidad Militar de Emergencias hará prácticas de búsqueda de desaparecidos con bomberos y sanitarios, entre otros.

Hoteles y otros edificios públicos participantes:

Intervendrán del mismo para un rescate en vertical, es decir, subir a zonas seguras, el Hotel Playa Victoria, Hotel Senator Cádiz y el Parador Atlántico de Cádiz.

De Zona Franca: Treinta de las empresas instaladas en el recinto fiscal participarán también en este ensayo, que en las instalaciones del Consorcio gaditano afectará a más de un millar de personas, pertenecientes a 41 centros de trabajo. Serán un total de 775 los trabajadores de la propia Zona Franca que intervengan.

Participan todos estos edificios municipales, donde harán evacuación en vertical, es decir, subir para ponerse a salvo: Ayuntamiento de Cádiz; edificio Amaya, Edificio Los Lilas (Urbanismo), IFEF, Asuntos Sociales Hermanas Mirabal, Asuntos Sociales Isabel la Católica y Archivo Municipal (pueden caminar a la plaza San Francisco), Asuntos Sociales La Laguna (suben al Estadio), Casa Iberoamérica, Centro Educación Adultos (al estadio), Centro Informática, Aguas de Cádiz, Eléctrica de Cádiz, Medio Ambiente, Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, Polideportivo Casco Histórico, ECOO, Fundación Municipal de la Mujer, Escuela Infantil Municipal, Teatro Falla y Oficina Turismo Extramuros.

Objetivo del simulacro

El simulacro, organizado por la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias (EMA) de la Junta de Andalucía, tiene como principales objetivos ejecutar el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos en Andalucía (PEMA), que recoge la estructura organizativa, procedimientos de actuación y atención en caso de alerta por tsunami.

Además, el ejercicio también tiene el objetivo de comprobar la coordinación entre los organismos implicados, verificar el funcionamiento de los sistemas de alerta desde el sistema ES-Alert (envío masivo de mensaje al teléfono móvil) e identificar posibles mejoras en los planes de emergencia.

Qué hacer en caso de maremoto real

Los seis consejos que debe saber toda la ciudadanía

Para responder y dar un primer paso y seguir las instrucciones de la Junta, estas son las instrucciones básicas que debe saber ya toda la ciudadanía.

Ponerse en alerta tras un maremoto porque puede venir un tsunami. Y después de una ola inicial pueden venir más. No usar el coche ni el ascensor bajo ninguna circunstancia. Busca la altura máxima cercana. Mínimo debe ser una cuarta planta. Ayuda a otras personas si necesitan acceder a tu piso para estar a salvo. Ten siempre una radio analógica a mano por si hay apagón y seguir las instrucciones Si estás en casa, cierra las llaves de agua, luz y gas y apártate de ventanas y mobiliario.

Evacuación horizontal: ir a puntos no inundables

Lo primero que tenemos que hacer es ponernos a salvo. Cuando se habla del término alerta por tsunami, los expertos siempre hablan de evacuación vertical, subir al menos dos o tres pisos en altura en función de la zona de Cádiz en la que te encuentres. Pero el Plan de Emergencia por Riesgo de Maremotos en Cádiz, que obliga a todos los municipios en riesgo de tsunami a elaborar su Plan de Actuación Local, recoge varios puntos de encuentro para la población residente y vías de escape ante esta emergencia en el escenario de optar por la evacuación horizontal, si así se requiriera.

En este sentido, hay que tener en cuenta que el tsunami es la consecuencia inmediata de un terremoto que podría afectar a las edificaciones. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos alejamos de la costa hacia puntos no inundables o subimos varios pisos para ponernos a salvo?

José Antonio Aparicio, Presidente del Instituto Español para la Reducción de los Desastres declaró a este periódico que "ninguna recomendación es infalible y debe adaptarse a cada lugar según la proximidad a la costa y características constructivas en cuestiones de vulnerabilidad de la edificación. Teniendo claro esto, en edificios que no hayan sufrido daños estructurales por el terremoto primará la evacuación vertical". De lo contrario, "la evacuación horizontal es posible, pero hay que calcular los tiempos y ensayarla".

Los 8 puntos de encuentro en Cádiz capital:

Parque Genovés, en la avenida Doctor Gómez Ulla Plaza de San Antonio Plaza de Mina Murallas de San Roque, en las Puertas de Tierra Parque de Kothinoussa Parque José Celestino Mutis Cruce de la avenida de la Sanidad Pública con avenida de la Constitución de 1812 Avenida de Huelva, cerca de avenida Guadalquivir

Autoprotección y evacuación vertical

En cuanto la alerta por maremoto nos llegue, si no hay síntomas evidentes de que el edificio ha quedado en mal estado por el terremoto previo se puede realizar una evacuación vertical. En términos generales, con subir a un tercer piso es suficiente, salvo si la edificación está por debajo de este nivel, con lo que hay que subir al menos 4 pisos.

Es importante que cada ciudadano tenga claro su plan de autoprotección, que debe empezar primero en su domicilio, en segundo lugar en el sitio donde estudian los hijos, tercero en su lugar de trabajo y cuarto en los lugares de ocio. De este modo, cada familia debe tener acordado un punto de reunión ante una situación crítica como un posible maremoto, por si fallan los medios de comunicación. También se recomienda tener una mochila de emergencia para toda la familia, con una radio de las antiguas, una linterna para poder alumbrar y señalizar, pilas de repuesto precintadas y un pequeño botiquín.