Cortes de tráfico en Cádiz por el simulacro de tsunami
El gran dispositivo de este jueves afectará a gran parte de las calles del casco antiguo
Guía del simulacro de tsunami en Cádiz este jueves
El desarrollo del Simulacro Respuesta_25 ante un posible aviso de naremoto en la ciudad de Cádiz se desarrolla este jueves con un importante dispositivo, que traerá también cortes de tráfico. Así lo han informado desde las delegaciones de Movilidad y Policía Local. La ciudad vivirá una actuación a gran escala que pondrá a prueba la capacidad de respuesta, coordinación y comunicación de los distintos organismos ante una posible emergencia por maremoto en la costa gaditana, organizado por la Junta de Andalucía y coordinado con el Ayuntamiento de Cádiz.
El objetivo de los cortes de tráfico será garantizar la seguridad vial de los ciudadanos en las distintas calles del interior del casco histórico dado que se espera que, durante las acciones de prevención a realizar en colegios y otros centros afectados, exista un gran número de personas que se desplacen a pie hacia las zonas seguras asignadas, siendo muchas de ellas menores de edad.
Se sabe que serán nueve colegios del centro histórico lo que participen activamente en este simulacro, con evacuación de estos centros educativos para dirigirse a la zona segura asignada en caso de producirse esta situación. Además otros edificios participarán también con evacuaciones en vertical o en horizontal.
Bruno García ha subrayado la importancia de que la información llegue a toda la ciudadanía, y ha pedido a las gaditanas y gaditanos trasladar la realización de este simulacro. “Es importante que nos ayudéis a informar a nuestros vecinos, mayores y conocidos, para que todo el mundo sepa que se va a hacer este simulacro y nadie se asuste”, ha solicitado.
Horas y zonas de cortes de tráfico por el simulacro
- Los cortes de tráfico impedirán el acceso a gran parte de calles del interior del casco histórico de la ciudad.
- No obstante, la ronda perimetral del casco histórico permanecerá circulable.
- Comenzarán sobre las 10 horas y durarán aproximadamente hasta las 11 horas. Se puede modificar este horario bajo criterio de Policía Local en función del avance del simulacro.
- Las líneas del servicio de transporte público no sufrirán cambios.
- La Policía Local adoptará las medidas necesarias en cada momento en función de la evolución del simulacro.
