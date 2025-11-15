Simulacro de maremoto en Cádiz: Todos los colegios e institutos y otros edificios de Cádiz que participan

El mayor simulacro de emergencia por maremoto que se ha realizado hasta la fecha en el territorio español implicará el próximo jueves, 20 de noviembre, a más de 20.000 personas, entre ellos mil operativos de seguridad y emergencia, además de a 19.000 ciudadanos procedentes de empresas, hoteles, población en general y al alumnado de numerosos centros educativos del casco antiguo de Cádiz, pues finalmente no se ha contemplado la participación de los institutos y centros escolares de Extramuros.

En concreto formarán parte del plan 2.539 estudiantes del CEIP Santa Teresa, CEIP Josefina Pascual, CEIP La Salle-La Viña, CEIP San Rafael, IES La Caleta y CDP Juan Pablo II-María Milagrosa, que emprenderán la denominada evacuación horizontal hacia la Plaza de San Antonio a través de tres y cuatro vías. Por otra parte, los alumnos del IES Cornelio Balbo, CEIP José Celestino Mutis y CDP Nuestra Señora del Carmen se desplazarán también en evacuación horizontal hasta la Plaza de Mina a través de una vía. Cada uno de los colegios tendrá una zona asignada en estas plazas, que será el espacio real en caso de tsunami. El resto de centros no participantes tanto del centro gaditano como de Puerta Tierra ya han recibido la información de la operación de la que no formarán parte, de cara al envío masivo del sistema de aviso ES-Alert a la población, para recordar que se trata de la puesta en marcha de esta gran acción de educación preventiva y llamar a la calma.

El simulacro, denominado Respuesta25, arrancará a las 10.03 horas y pondrá a prueba la respuesta de Cádiz ante un tsunami en la costa gaditana ante un terremoto similar al de Lisboa de 1755, con magnitud 7,6 al Suroeste del Cabo de San Vicente, que motivará una alerta de maremoto en la costa andaluza. Y es que la ciudad de Cádiz va a ser el epicentro de la mayor prueba ante el riesgo de tsunami, pero también van a participar otros municipios costeros como Chipiona, Conil de la Frontera, Rota, Los Barrios, Puerto Real y la Línea de la Concepción que van a activar sus planes locales, como también lo harán los edificios públicos como centros educativos o empresas.

También participarán también para un rescate en vertical, es decir, subir a zonas seguras, el Hotel Playa Victoria, Hotel Senator Cádiz y el Parador Atlántico de Cádiz.

El simulacro, organizado por la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias (EMA) de la Junta de Andalucía, tiene como principales objetivos ejecutar el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos en Andalucía (PEMA), que recoge la estructura organizativa, procedimientos de actuación y atención en caso de alerta por tsunami.

Además, el ejercicio también pretende comprobar la coordinación entre los organismos implicados, verificar el funcionamiento de los sistemas de alerta desde el sistema ES-Alert e identificar posibles mejoras en los planes de emergencia.

Cinco zonas de acción:

El simulacro contará con hasta cinco escenarios distintos, cuatro en la capital gaditana y uno en El Puerto de Santa María, con la UME.