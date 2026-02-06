Los siete ejes que marcan el futuro de la Zona Franca de Cádiz

De la recuperación a la expansión. De poner las cuentas a 0 a buscar la prosperidad y sacar el mayor rédito posible. De la supervivencia al desarrollo. La Zona Franca de Cádiz ha cambiado de paradigma, y ha pasado de un plan de viabilidad los últimos cuatro años para "enderezar la situación económica", que ha demostrado su éxito tras pasar "a lograr beneficios después de 13 años de pérdidas", a un plan estratégico que se ha diseñado con el horizonte puesto en el año 2030. Un plan estratégico que se quiere desarrollar bajo siete ejes.

El primero de ellos es "el refuerzo del desarrollo socioeconómico y medioambiental impulsando las actuaciones sostenibles que favorezcan la transformación productiva, la diversificación económica y la regeneración del territorio"; una actuación en la que se considera "primordial" el fomento de la incorporación de empresas innovadoras.

El segundo eje es "la optimización de infraestructuras que fortalezcan la competitividad y el tejido empresarial y contribuyan al impulso de la Economía Azul, la innovación, la internacionalización y la atracción del talento".

El tercer eje se centra "en la innovación y el emprendimiento, en la consolidación de la Zona Franca de Cádiz como motor de transformación con su ecosistema de Economía Azul".

Y el cuarto en el refuerzo y avance del modelo comercial implantado "y optimizar la gestión de atención al cliente".

El quinto eje se centra en la importancia "de seguir estableciendo alianzas y redes de colaboración que impulsen el desarrollo empresarial y la proyección internacional y den visibilidad a la Zona Franca y a la provincia de Cádiz en foros y encuentros nacionales e internacionales".

El sexto eje apunta a una "optimización de los procesos internos" con herramientas de transformación digital, plan de ciberseguridad y demás acciones que ya está realizando, de hecho, Zona Franca, como demuestra el Manual de Buenas Prácticas de la Inteligencia Artificial recientemente aprobado.

Y el séptimo y último eje es la Comunicación, entendiendo el consorcio que es relevante "reforzar las acciones de comunicación interna del consorcio, en paralelo a las planificaciones de comunicación externa".

Estos siete ejes quedan encuadrados, de algún modo, en tres ejes de negocios o ámbitos que Zona Franca considera claves y que serán los referentes de este plan para los próximos cuatro años: "el desarrollo socioeconómico y medioambiental, la competividad empresarial y la innovación y el emprendimiento". Tres ejes que, a su vez, son atravesados de manera transversal y complementados por cuatro líneas de trabajo "que actuarán como palancas clave" y que son el modelo comercial, el establecimiento de alianzas y redes, el modelo operativo y transformación digital y la comunicación.

Todo este plan que se ha dado a conocer este viernes es el resultado de un proceso de reflexión estratégica que la Zona Franca ha desarrollado "de manera colaborativa, partiendo de un diagnóstico exhaustivo de la situación actual, tanto interna como externa, que se ha elaborado a partir de un trabajo realizado durante meses, con entrevistas detalladas con cada uno de los departamentos del consorcio", según explican desde el ente estatal, que traslada que a través de este análisis se ha dado con un diagnóstico estratégico que recoge "tendencias, amenazas y fortalezas" y que establece una visión y una base sólida de la que se parte para diseñar el plan.

El delegado de la Zona Franca gaditana, Fran González ha destacado el trabajo realizado, "que abre la puerta a una nueva etapa de trabajo una vez superada la anterior, cuando nos encontramos una situación complicada". "Ahora nos encaminamos a consolidar proyectos, a avanzar y a creernos que tenemos en nuestras manos un verdadero motor de desarrollo socioecnómico, un instrumento de dinamización de la economía de toda su área de influencia", ha afirmado González, que considera el plan estratégico "un hito para el futuro inmediato de la Zona Franca de Cádiz" y una "hoja de ruta para los próximos cuatro años".

Ha valorado el delegado que ese trabajo desarrollado estos últimos meses "nos ha ratificado nuestra identidad y que la Zona Franca de Cádiz es un ente reconocible y saneado". "Ahora queremos tener un orden y una planificación para trabajar los próximos años y para ello hemos contado con la ayufa de una entidad externa y de prestigio como Deloitte. Sera nuestra hoja de ruta que ordene prioridades y se apoye en un plan de acción coherente, solvente y ejecutable", analiza.

Las fortalezas de partida

El análisis realizado sobre la Zona Franca ha concluido, según traslada el propio consorcio, que tiene fortalezas destacadas como "su ubicación estratégica, sus infraestructuras optimizadas en los últimos meses y el trabajo realizado ya en torno a los proyectos y al ecosistema de Economía Azul". Todo eso da al consorcio "una visibilidad y una imagen muy positiva de cara a posibles inversores y clientes", aseguran. De ahí que el objetivo ahora sea avanzar en ese papel de agente dinamizador del desarrollo económico, industrial y logístico, "convirtiéndose en plataforma de innovación y reforzando su estrategia para atraer inversión y fomentar la creación de empleo".

Por ello, el Plan Estratégico apuesta precisamente por reforzar y consolidar la competitividad empresarial que se ha ido creando en torno al ecosistema de emprendimiento, innovación y Economía Azul.

"Nuestra labor ha sido traducir el saneamiento financiero logrado por el consorcio en una estrategia de crecimiento sólida y medible. Este plan no es un ejercicio teórico, sino una hoja de ruta operativa diseñada desde dentro, que dota a la Zona Franca de las herramientas técnicas y digitales necesarias para liderar la Economía Azul y actuar como una palanca real de competitividad en todo el territorio gaditano", ha explicado la responsable de la empresa que se ha encargado de elaborar este plan estratégico (Deloitte), Marciala de la Cuadra.