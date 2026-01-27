La Zona Franca de Cádiz da luz verde al manual de buenas prácticas para el uso de la IA

El Comité Ejecutivo de la Zona Franca de Cádiz ha dado luz verde al Manual de buenas prácticas en el despliegue y uso de sistemas de Inteligencia Artificial (IA), documento que establece un marco ético para la utilización de esta herramienta en todos los departamentos del Consorcio.

El objetivo de este documento, que ya está publicado en el Portal de Transparencia del Consorcio, es establecer un procedimiento para que la IA sea un instrumento seguro, fiable y centrada en el ser humano y que garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto al Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento de Inteligencia Artificial y el Esquema Nacional de Seguridad.

La Zona Franca de Cádiz utiliza sistemas de Inteligencia Artificial que están clasificados como de riesgo limitado o no alto y son empleados para funciones de apoyo auxiliar o informativo, tales como trabajos de resúmenes generales, borradores o consultas informativas simples, sin que influyan de forma sustancial en la toma de decisiones finales.

El documento ratificado por el Comité Ejecutivo, que ha sido aprobado previamente por el Comité de Seguridad del Consorcio, estructura las líneas y la forma de trabajar con Inteligencia Artificial y además analiza los riesgos que pudieran surgir trabajando con esta herramienta y las obligaciones derivadas de su uso, entre otras claves.

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha manifestado que “este manual será de gran utilidad para los trabajadores ya que les da las claves para poder utilizarla sin riesgos. Sin duda, la Inteligencia Artificial ofrece un potencial transformador en muchos aspectos de nuestras vidas, pero también plantea desafíos en términos de privacidad, seguridad y ética que hay que saber manejar. Es importante tener muy claro aquello que dicen los expertos y que hay que tener siempre presente, y es que la IA no reemplaza tu capacidad de pensar; te ayuda a pensar mejor”.