Los salesianos de Cádiz celebrarán este año la festividad de Don Bosco en la Catedral

Este próximo sábado 31 de enero, festividad de San Juan Bosco, la familia salesiana de Cádiz podrá celebrar de una manera especial la fiesta del fundador de la congregación, con una eucaristía de solemnidad que se celebrará a las 12.30 horas en la Catedral de la capital gaditana y que estará presidida por Ramón Dávila, administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.

Desde el movimiento salesiano de la ciudad, se considera esta celebración “un momento importante para la familia salesiana de nuestras casas de Salesianos y de las Hijas de María Auxiliadora, que nos citaremos para celebrar al padre, maestro y amigo de los jóvenes. Será un momento de encuentro, alegría, celebración y acción de gracias a Dios”.

Los salesianos, además, celebran este año el 150 aniversario de la fundación de la Asociación de Cooperadores Salesianos, la rama laical de la congregación salesiana que el propio Don Bosco fundó en 1876 y que tiene presencia en países de todo el mundo. En Cádiz, hay Asociación de Cooperadores tanto en el centro de los salesianos como en el de las salesianas.

La festividad de Don Bosco está siendo celebrada también estos días a través del triduo en su honor que comenzó ayer en el Santuario de María Auxiliadora, en el colegio salesiano. José Manuel García Benavente fue el primer predicador de un triduo que contará también como predicadores con José Manuel Nogueroles, en la celebración de hoy jueves, y con Alfonso Cornejo, que cerrará mañana el triduo, que comienza cada día a las siete y media de la tarde.