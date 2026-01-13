Presentación en Salesianos Cádiz de un libro sobre los santos Don Bosco y madre Mazzarello

Este próximo jueves, 15 de enero, el Santuario de María Auxiliadora de Cádiz, en el colegio Salesiano, acogerá la presentación del nuevo libro 'Hoy, Don Bosco encuentra a Maín'. Será a las cinco y media de la tarde. Dicho libro es una iniciativa del Centro Local de Salesianos Cooperadores San Ignacio, que quiere recoger la experiencia de los miembros de la familia salesiana, actualizando el carisma en distintos campos, como educación, marginación o misiones.

El libro, segunda entrega tras otro de similar contenido que fue publicado en enero de 2024, cuenta con la autoría de reconocidos miembros de los colegios San Ignacio (salesianos) y María Auxiliadora (salesianas), dando una visión actualizada de la vida de San Juan Bosco y de Santa María Mazzarello (conocida como Maín) y de su sistema pedagógico. El libro tiene una tirada de 300 ejemplares, que serán repartidos gratuitamente entre los asistentes al acto.

El acto será presentado por el delegado de Comunicación de la Inspectoría Salesiana, el periodista Carlos Martín, y contará con la participación de los autores del libro. Además, estará animado musicalmente por Nico Montero, cantautor cristiano, así como por Juan Salvador Cantizano, del musical 'Getsemaní'.

Entre otros temas y autores, el libro presenta textos como los titulados 'Cronohistoria de Madre Mazzarello', por María José O' Farrell; 'El encuentro de Don Bosco y Maín', por Nati Ruiz; 'Espiritualidad de Madre Mazzarello en sus cartas', por sor Virginia Pinto (directora de Salesianas Cádiz); 'Notas sobre la presencia de las FMA en Cádiz', por Manuel Holgado; 'La educación en la fe, campo de trabajo de un salesiano cooperador', por Rafa Altamirano; 'El deporte salesiano', por Mario García Alba; 'Don Bosco y el poder de la música', por Nico Montero; 'De los oratorios salesianos a los seminarios diocesanos', por Anthony Aquase (sacerdote y antiguo alumno); 'La evangelización en la universidad pública', por Salustiano Martínez Fierro (UCA); 'Don Bosco y el mundo del trabajo', por Mamen Castaños; 'La espiritualidad juvenil salesiana en el entorno hospitalario, por Óscar Girón.

También está integrado por los artículos 'Los oratorios y centros juveniles', por Carlos García; 'El teatro salesiano', por Juan Salvador Cantizano; una entrevista a Martín Lagares, escultor, desde La Palma del Condado; 'Las hermandades salesianas', por el salesiano José Antonio Perdigones; 'Un salesiano cooperador en una hermandad de Sevilla', por Álvaro López Cabrales (decano y profesor en la Universidad de Pablo Olavide); 'La presencia salesiana en la universidad (pastoral universitaria), por Enrique Navarro; 'Una comunidad propuesta', por el salesiano Manuel Hurtado Solís y un destinatario de la Fundación Don Bosco; 'La evangelización digital', por el salesiano Sergio Codera; 'Don Bosco, referente en otras comunidades cristianas', por el cantautor Unai Quirós.

El libro, cuya portada es original de Daniel Casanova, cuenta con las ilustraciones de Agustín de la Torre, reconocido dibujante, autor del 'Jartista' y con varios libros publicados.