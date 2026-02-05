Salesianas Cádiz celebra la próxima semana su XII Jornada de las Ciencias

El próximo día martes 10 de febrero, en horario de 16.30 a 18.30 horas, tendrá lugar en los jardines del parque Erytheia (parque Varela), la XII Jornada de las Ciencias organizada por el Colegio María Auxiliadora de Cádiz (Salesianas). Un año más, la sociedad gaditana tiene una cita en este evento ampliamente conocido por sus ediciones anteriores y, que cada año cuenta con más participación de alumnos y alumnas, así como familias y entidades y asociaciones externas. Esta iniciativa nació hace 12 años, como respuesta al proceso de cambio, que se vive en las escuelas de nuestro tiempo. El centro lleva varios años apostando por el desarrollo en las aulas de una metodología que se basa en las nuevas tecnologías y la investigación.

La implementación de recursos digitales en la educación, con el uso de tablets, plataformas digitales, así como el trabajo cooperativo y por proyectos, intentan dar respuesta a las diferentes inteligencias que el alumnado posee y desarrolla. En la preparación de esta jornada científica, se pretende trabajar con el alumnado el pensamiento crítico y científico, así como habilidades lingüísticas y de oralidad tanto en español como en inglés, siendo estas prácticas, entre otras, habituales en el centro. Proyectos, exposiciones, experimentos, así como talleres, amenizarán la tarde del martes 10 de febrero, tanto a los pequeños, jóvenes y adultos que se acerquen por el Parque Varela.

Podremos encontrar numerosos stands, llevados a cabo por pequeños y jóvenes científicos, que nos ilustrarán acerca de animales, plantas, el cuerpo humano, experimentos (sobre materia, densidad, volumen, bioplástico…). Cada stand contará con cartelería que irá conectada a través de códigos QR a una infografía interactiva, de forma que los visitantes puedan ampliar la información de lo que han visto y vivido en la jornada mediante vídeos y enlaces.

Como siempre en las últimas ediciones, contaremos también con talleres llevados a cabo por familias y entidades externas, como la Asociación Astronómica M13 y la Unidad de Donación de Trasplantes del hospital Puerta del Mar, entre otros. Todo ello en colaboración y patrocinado por el Ayuntamiento de Cádiz a través de la Delegación de Juventud e Infancia.