La Sail GP saca a la calle a medio Cádiz

Gaditanos y visitantes han podido y están podiendo disfrutar de todas las actividades paralelas organizadas en torno a la Sail GP

Cádiz huele este fin de semana a mar más que nunca a lo largo del año. Atrás quedan los que aún afirma que los gaditanos le dan la espalda al mar. Este sábado, el que no decidió rescatar el bañador del armario tras unos días de fresquete, a cogido el Diario o se ha conectado a su web para intentar no perderse ninguno de los actos y actividades programados desde distintos ámbitos para entretener los prolegómenos de la celebración de la regata Sail GP de 2025, cuyo día estelar es este domingo que será cuando “despeguen” los singulares catamaranes que parecen que vuelan sobre el mar y que disfrunta convirtiéndose en el punto de mira de la mirada de los gaditanos, así como de las cientos de televisiones internacionaes que siguen este importante evento náutico.

Muchos gaditanos pudieron disfrutar este sábado de los prolegómenos de la regata de este año / Julio González

Ha habido y hoy seguirá habiendo actividades para todas las edades y para todo tipo de públicos y todas ellas han gozado del seguimiento de buena parte de los gaditanos y de las personas amantes de este tipo de eventos llegadas no sólo de la provincia sino desde distintos puntos de España e incluso el resto del mundo, como ha quedado comprobado en ediciones anteriores al consultar el alto nivel de ocupación hotelera que suele conllevar la celebración de este evento náutico.

Y este año hay que aprovechar aún más estos fastos, ya que podría ser el último que acoja esta regata que ha consolidado las aguas de Cádiz aún más en el mapa de eventos náuticos que se celebran a lo largo de todo el año.

La terraza del Parador Hotel Atlántico se convirtió este sábado en uno de los lugares idóneos para disfrutar del evento náutico / Juio González

A este respecto, sobre la supervivencia de la Sail en Cádiz, el alcalde, Burno García, adelantó que “queremos que Cádiz siga vinculada a la Sail GP. Pero la decisión corresponde a otras entidades y a la propia Sail GP”. Con esto apuntaba con su dedo a otras administraciones como la Diputación o la Junta de Andalucía sin cuya ayuda sería imposible la continuidad del puerto gaditano como sede de esta competición náutica que, como ha insistido el alcalde, “es positivo para la ciudad”.

Pero este sábado, por si acaso, medio Cádiz, otra cuarta parte estaba en la playa y la otra cuarta parte donde le ha venido en gana, ha querido disfrutar de las actividades organizadas con motivo de la Sail GP.

De hecho, esta cita consolidada de la celebración del DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía-Cádiz 2025, que mezcla deporte con un amplio programa de actividades ha atraído la atención de muchos gaditanos y visitantes.

Los actos festivos llegaron hasta la playa de La Caleta con este escenario móvil. / Julio González

Así, tanto ayer como hoy mismo varias calles y plazas de la ciudad acogerán citas que incluyen conciertos, actuaciones de carnaval, espectáculos de ballet, mercados de arte, ferias gastronómicas y animaciones infantiles.

La jornada comenzó este sábado a las 12:00 horas con Carnaval tanto en la plaza Fragela como en el Mentidero, donde se pudieron ver y escuchar a los finalistas adultos y juveniles de la edición 2025 del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas.

De forma paralela la plaza de San Antonio acogió las actuaciones de los primeros premios de las categorías infantil y juvenil del COAC 2025.

A su vez, el baile se convirtió también en protagonista con el Ballet Joven, que se presentó ante gaditanos y visitantes en la Alameda Hermanas Carvia Bernal, tanto ayer como hoy domingo en dos sesiones: a las 13:00 y a las 18:00 horas.

En el mismo espacio tuvo lugar la celebración de un Mercado del Arte que abrirá también hoyo de 12:00 a 19:00 horas y que contará con la participación de creadores locales y provinciales.

El Carnaval estuvo presente una vez más en la agenda de eventos / Julio González

Y más, desde las 12:00 a 16:00 la plaza de España acoge la feria ‘Saborea Cádiz, saborea tu provincia’.

Actividades para hoy

El calendario paralelo de la SailGP incluye el Paseo Carlos III y Santa Bárbara entre sus escenario, que se convertirán en el destino de ‘Los paseantes’, una animación que llenará de vida estos espacios mañana de 12:00 a 14:00 horas.

El Show Foiling Base Cádiz se desarrollará un día más, a las 14:00 horas, y las carreras de 15:30 a 17:00 horas, con las mangas más la gran final F50 de este domingo en el campo de regatas del Paseo de Santa Bárbara, con el segundo día de carreras del DP World Spain Sail Grand Prix, Andalucía Cádiz, que transcurrirá entre las tres y media de la tarde y las cinco.