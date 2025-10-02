SailGP 2025 en Cádiz: horarios de las competiciones y recorrido

El espectáculo de la vela más veloz del mundo desembarca en la Bahía de Cádiz los días 4 y 5 de octubre, cuando se dispute el DP World Spain Sail Grand Prix | Andalucía – Cádiz. El evento, incluido en la quinta temporada del circuito internacional, convertirá la capital gaditana en punto de referencia para miles de aficionados.

Las regatas serán desarrolladas en el campo de competición situado frente al Paseo de Santa Bárbara y Carlos III, zona que se ha consolidado como epicentro de este campeonato desde su estreno en 2021. A la espectacularidad de las carreras se unirá una completa programación cultural y de ocio que acompañará a la cita durante toda la semana.

Horarios oficiales de las regatas

La organización ha establecido que las pruebas oficiales sean celebradas en dos jornadas:

Sábado 4 de octubre : regatas entre las 15:30 y 17:00 horas , con apertura del Race Stadium de 14:30 a 18:00 .

: regatas entre las , con apertura del Race Stadium de . Domingo 5 de octubre: mismo horario, con carreras entre 15:30 y 17:00 horas y zona de público abierta de 14:30 a 18:00.

Cabe destacar que los entrenamientos previos (o pruebas de práctica) serán realizados el 3 de octubre, entre las 15:30 y las 17:00 h, en el mismo campo frente al Paseo de Santa Bárbara y la Alameda.

El recorrido en la Bahía

El trazado diseñado permitirá que la competición sea seguida desde tierra, con visibilidad desde el Paseo de Santa Bárbara, la Alameda Apodaca y zonas cercanas.

Estas embarcaciones, capaces de superar los 90 km/h, ofrecerán imágenes espectaculares sobre la lámina de agua, en un recorrido visible desde gran parte del litoral gaditano.

Actividades paralelas en Cádiz

La cita deportiva estará acompañada por un amplio programa cultural y festivo, promovido por el Ayuntamiento y diversas entidades colaboradoras:

Carreras de práctica el 3 de octubre en horario de tarde, precedidas por actuaciones flamencas en la Plaza de la Catedral.

el en horario de tarde, precedidas por actuaciones flamencas en la Plaza de la Catedral. Show Foiling Base Cádiz el 4 y 5 de octubre a las 14:00 horas , como antesala de cada jornada de regatas.

el , como antesala de cada jornada de regatas. Conciertos gratuitos en diferentes escenarios de la ciudad, con el festival Viento Fest el sábado 4 en la playa de La Caleta, con artistas como Macaco, Muerdo y Mr. Kilombo .

en diferentes escenarios de la ciudad, con el festival el sábado 4 en la playa de La Caleta, con artistas como . Mercados de arte, ferias gastronómicas y actividades infantiles en plazas como San Antonio, España y la Alameda Hermanas Carvia Bernal durante todo el fin de semana.

en plazas como San Antonio, España y la Alameda Hermanas Carvia Bernal durante todo el fin de semana. Espectáculos de animación y actividades de carnaval en la calle, programados en horarios de mañana y tarde los días de competición.

Una cita deportiva y cultural

Con este despliegue, la Bahía de Cádiz será convertida en escenario de un espectáculo único que une competición internacional, cultura local y ocio para todos los públicos. Las gradas naturales del litoral gaditano ofrecerán la posibilidad de seguir de cerca un campeonato que ha situado a la ciudad como referente mundial de la vela de alta velocidad