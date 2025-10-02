Todos los conciertos de SailGP 2025 en Cádiz: fechas, horarios y artistas

Cádiz será escenario hasta el 5 de octubre de 2025 del DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz , una cita internacional que combina la emoción de las regatas con un completo programa cultural. Conciertos gratuitos, actuaciones de flamenco, carnaval en las plazas, espectáculos de ballet, mercados de arte y ferias gastronómicas han sido programados por el Ayuntamiento como complemento a la competición náutica.

La ciudad gaditana quedará transformada durante esos días en un punto de encuentro donde deporte y cultura irán de la mano. La programación oficial confirma la presencia de artistas como Macaco, Mr. Kilombo y Muerdo, así como agrupaciones carnavalescas finalistas del COAC 2025 y la participación del Ballet Joven, que actuará en varias jornadas.

Conciertos SailGP

3 de octubre

Lugar: Plaza de la Catedral

21:00 h → Encarna Anillo (flamenco)

(flamenco) 22:30 h → Miguel Catumba (flamenco)

(flamenco) La noche del día 3 se reserva para el flamenco, en enclaves patrimoniales. Encarna Anillo y Miguel Catumba ofrecerán sendas actuaciones que conectan con la tradición jonda gaditana.

4 de octubre

Lugar: frente a la playa de La Caleta

Hora: desde las 20:00 h

Artistas: Macaco, Mr. Kilombo, Muerdo

Carnaval en el SailGP

El 4 de octubre, la jornada adquirirá sabor gaditano con el protagonismo del carnaval. A partir de las 12:00 horas, en la Plaza del Falla y Plaza del Mentidero, se presentarán los finalistas adultos y los primeros premios juveniles del COAC 2025.

Paralelamente, en la Plaza de San Antonio, se ofrecerán las actuaciones de los primeros premios infantiles y juveniles del concurso, reforzando la presencia de esta tradición tan vinculada a la identidad de la ciudad.

Ballet Joven y Mercado del Arte

El Ballet Joven tendrá varias representaciones en la Alameda Hermanas Carvia Bernal, programadas para los días 4 y 5 de octubre en sesiones de 13:00 y 18:00 horas, ofreciendo una propuesta artística diferente en el marco del evento.

Además, en el mismo espacio se celebrará el Mercado del Arte, abierto de 12:00 a 19:00 horas los días 4 y 5, con la participación de creadores locales y provinciales.

Otras actividades destacadas

El calendario incluye también una fiesta infantil el 4 de octubre en la Plaza de San Antonio (11:00-15:00 h), así como la feria gastronómica "Saborea Cádiz, saborea tu provincia", que tendrá lugar en la Plaza de España el 4 (17:00-21:00 h) y 5 de octubre (12:00-16:00 h).

Se suman un encuentro con el Spain SailGP Team en la Plaza San Juan de Dios (1 de octubre) y espectáculos de animación como “Los Paseantes” (5 de octubre).

Durante seis días, Cádiz se convierte en un gran escenario abierto en el que se unen deporte, cultura y ocio. SailGP 2025 no solo trae a la élite de la vela internacional, sino que refuerza el papel de la capital gaditana como escaparate cultural, con flamenco, carnaval, ballet y conciertos que darán vida a plazas y paseos frente al mar.