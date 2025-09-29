Programa completo de actividades de la SailGP 2025 en Cádiz: Carnaval, realidad virtual, conciertos y feria gastronómica

La programación de actividades paralelas a la celebración del DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz, se va a iniciar mañana martes 30 de octubre y se va a prolongar a lo largo de la semana para concluir con la celebración de las carreras este próximo fin de semana frente al Paseo de Santa Bárbara y la Alameda.

El Ayuntamiento de Cádiz y la propia organización de SailGP han programado una serie de actividades con el objetivo de que los gaditanos y las gaditanas y todas las personas que visiten la ciudad durante estos días puedan disfrutar de Carnaval, de la gastronomía de la zona, de actividades culturales y conciertos, entre otras.

El pistoletazo de salida va a tener lugar mañana martes a las 20.30 horas en el castillo de Santa Catalina. Enmarcado en el Festival de Cine Documental Alcances, va a tener lugar la proyección del Episodio 5 de la Temporada 5 de la docuserie Racing on the edge, que narra los altibajos que han vivido los actuales campeones del mundo de SailGP, el Spain SailGP Team y su piloto Diego Botín en su camino de regreso al máximo nivel y a la plena forma física. Acompáñanos a revivir este episodio junto a Diego y otros integrantes de Los Gallos.

Los asistentes también podrán fotografiarse junto al trofeo del Rolex SailGP Championship y disfrutar la experiencia de unas gafas de realidad virtual. El acceso será libre hasta completar el aforo.

Los integrantes del equipo español también van a tener un protagonismo especial el miércoles 1 de octubre en la plaza de San Juan de Dios cuando firmarán autógrafos a sus seguidores.

Las actividades culturales y lúdicas se van a centrar en el fin de semana. El viernes se iniciará con actuaciones de flamenco en la plaza de la Catedral, y tendrán su continuidad el sábado con las actuaciones de Carnaval con los principales premios de las distintas modalidades en las plazas del Falla, Mentidero y San Antonio. En este emplazamiento, actuarán agrupaciones de la cantera, que se va a simultanear con una fiesta infantil.

También va a haber un mercado del arte con pintores en la Alameda Hermanas Carvia Bernal y durante los dos días va a haber la actuación de Ballet Joven.

Por la noche del 4 de octubre tendrá lugar los conciertos pertenecientes al VientoFest en la explanada que hay junto a La Caleta, y que lleva hasta el Castillo de San Sebastián. A partir de las ocho de la tarde tendrá lugar las actuaciones de Muerdo, Mr. Kilombo y Macaco.

Y el día 5 estará la animación ‘Los Paseantes’ por el Paseo de Santa Bárbara y el Paseo Carlos III.

Una de las novedades este año va a ser la celebración de una feria Saborea Cádiz, saborea tu provincia, que estará los días 4 y 5 de octubre en la plaza de España.

Foling Base

Durante esta semana también continuará las actividades de la Cádiz Foiling Base en el Centro Náutico Elcano, hasta el próximo viernes, gracias al trabajo impulsado por SailGP Inspire y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz.

Del 29 de septiembre al 2 de octubre se realizará un Clínic específico de la clase GC32 (de 8:00 a 20:30 h), el catamarán volador de 10 metros apodado ‘Gallito’, en el que navegarán perfiles experimentados dado el alto riesgo que supone volar a altas velocidades en una embarcación de esas características.

Por su parte, del 29 de septiembre al 3 de octubre se celebrarán los Foiling Days (a las 9:00 horas), en los que alumnado de todos los colegios participantes en el programa municipal de Vela Escolar, organizado por el Instituto Municipal de Deportes, disfrutarán de una jornada intensiva de foiling en diferentes categorías.

Como novedad en esta edición, tendrá lugar el 1 de octubre a las 16:00 horas una jornada bautizada Foiliability, en la que quince deportistas con diversidad funcional disfrutarán de la navegación a foiling. Esta actividad busca consolidar el foiling como un deporte inclusivo y accesible en un entorno seguro y adaptado a las necesidades de cada deportista.

Además, hasta el 30 de septiembre se desarrollarán los Foiling Boat Testing (11:00, 15:00 y 16:00 horas), y hasta el 2 de octubre, los Bautismos de Foiling (desde las 10:00 horas).

Por último, y ya integrándose en el Gran Premio de Cádiz, se realizarán navegaciones de exhibición los días 4 y 5 de octubre (de 14:00 a 15:00 horas), durante los momentos previos a cada jornada de carreras de SailGP, que se podrán disfrutar desde el Paseo de Santa Bárbara. En estos ‘fly bys’ a lo largo del borde marítimo de la ciudad participará una muestra de la flota de Foiling Base Cádiz, incluido el espectacular GC32, así como WASZPs, entre otras clases, tripuladas por el equipo de deportistas locales de la base.

Las carreras con los F-50, en cuyas tripulaciones van deportistas del máximo nivel del mundo de la vela, se van a celebrar el sábado y el domingo de 15.30 a 17 horas.

Programación completa

30 de septiembre

9.00. Centro Náutico Elcano. Foling days con la Escuela Municipal de Vela.

Foling days con la Escuela Municipal de Vela. 11.00, 15.00 y 16.00 horas. Centro Náutico Elcano. Foiling Boat Testing.

Foiling Boat Testing. 20.30 horas. Castillo de Santa Catalina. Proyección del Episodio 5 de la Temporada 5 de la docuserie ‘Racing on the edge’.

1 de octubre

9.00. Centro Náutico Elcano. Foling days con la Escuela Municipal de Vela.

Foling days con la Escuela Municipal de Vela. Desde las 10.00. Centro Náutico Elcano. Bautismo de Foiling

Bautismo de Foiling 16.00. Centro Náutico Elcano. Foliability.

Foliability. De 18 a 19.00 horas. Plaza de San Juan de Dios: Encuentro con los integrantes del Spain SailGP Team, Los Gallos, quienes repartirán tarjetas con sus fotos y firmarán autógrafos a sus seguidores.

2 de octubre

9.00. Centro Náutico Elcano. Foling days con la Escuela Municipal de Vela.

Foling days con la Escuela Municipal de Vela. Desde las 10.00. Centro Náutico Elcano. Bautismo de Foiling

3 de octubre

9.00. Centro Náutico Elcano. Foiling days con la Escuela Municipal de Vela.

Foiling days con la Escuela Municipal de Vela. De 15.30 a 17.00. Campo de regatas SailGP frente al Paseo de Santa Bárbara y la Alameda. C arreras de prácticas previas al GP.

arreras de prácticas previas al GP. 21.00 y 22.30. Plaza de la Catedral. Flamenco con Encarna Anillo a las 21 horas y de Miguel Catumba a las 22.30.

4 de octubre

De 11.00 a 15.00. Plaza de San Antonio. Fiesta infantil.

Fiesta infantil. A partir de las 12 horas. Plaza del Falla, Mentidero y del Falla. Actuaciones de Carnaval de los finalistas adultos y primeros premios de juveniles en la plaza del Falla y el Mentidero y de los primeros premios de infantiles/juveniles en la plaza de San Antonio.

Plaza del Falla, Mentidero y del Falla. Actuaciones de Carnaval de los finalistas adultos y primeros premios de juveniles en la plaza del Falla y el Mentidero y de los primeros premios de infantiles/juveniles en la plaza de San Antonio. 12.00 a 19.00. Alameda Hermanas Carvia Bernal. Mercado del Arte.

Mercado del Arte. 13,00 y 18.00. Alameda Hermanas Carvia Bernal. Ballet Joven.

Ballet Joven. 14.00. Campo de regatas SailGP frente al Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III. Show Foling Base Cádiz.

Show Foling Base Cádiz. 15.30 a 17.00. Campo de regatas SailGP frente al Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III. Disfruta del primer día de carreras del DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz desde diferentes ubicaciones.

Disfruta del primer día de carreras del DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz desde diferentes ubicaciones. De 17.00 a 21.00. Plaza de España. Feria ‘Saborea Cádiz, saborea tu provincia’.

Feria ‘Saborea Cádiz, saborea tu provincia’. 20.00. Avenida Duque de Nájera junto a La Caleta. Conciertos de Viento Fest con Muerdo, Mr. Kilombo y Macaco.

5 de octubre