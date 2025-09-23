VientoFest, los conciertos de la SailGP en Cádiz, busca los aires de La Caleta

El Festival VientoFest regresa el próximo 4 de octubre a la ciudad como uno de los grandes atractivos de la programación de actividades paralelas que se llevarán a cabo en la ciudad durante la celebración de la prueba SailGP, que tendrá lugar los días 4 y 5 de octubre.

Una cita musical que celebrará en 2025 su segunda edición con un cambio de ubicación, trasladando el escenario frente a la playa de La Caleta, en concreto, en plena calzada de la Avenida Duque de Nájera. Los conciertos se celebrarán el próximo sábado 4 de octubre a partir de las 20.00 horas con las actuaciones de Macaco, Mr. Kilombo y Muerdo, que protagonizarán una noche de música frente al mar.

En esta ocasión, el montaje será un camión escenario, con el objetivo de facilitar el tiempo de permanencia en la vía pública, reduciendo así las molestias que pueda ocasionar.

El teniente de alcalde José Carlos Teruel, coordinador de la SailGP, asegura que un gran evento como la SailGP, que congrega a miles de personas, “debe contar también con actividades diversas y para todos los públicos y poner en valor otras zonas de la ciudad, como en este caso el entorno de La Caleta, que se suma al uso de nuevos espacios para albergar grandes eventos, como ya hemos hecho con el Paseo de Astilleros durante la celebración de la Regata Globe 40 que hemos celebrado hace varias semanas”.

Teruel también ha avanzado que en los próximos días se darán a conocer el resto de actividades complementarias que se sumarán al propio desarrollo de la prueba deportiva.