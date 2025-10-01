Programa deportivo de la SailGP 2025 Cádiz

Nueva Zelanda, España y Gran Bretaña, en una imagen de archivo en el campo de regatas de Cádiz.

El DP World Spain Grand Prix Andalucía Cádiz ya calienta motores y con los 12 equipos en tierras gaditanas, todos los preparativos están en marcha a la espera de los días grandes en aguas gaditanas. La programación deportiva se pondrá en marcha este viernes, aunque el pistoletazo de salida de las carreras será el sábado.

El equipo español, conocido como Los Gallos, pondrá en juego unos puntos de gran valor en la que será la última prueba en suelo europeo. Las opciones de revalidar el título de campeón de SailGP pasa, en buena parte, por su capacidad en la cita de Cádiz, donde ejercerá de anfitrión con el respaldo de la marea roja.

El viernes, día 3 de octubre, tendrán lugar las carreras prácticas previas frente el Paseo de Santa Bárbara y Carlos III. Esta convocatoria será de 15:30 a 17:00 horas.

Para el sábado 4 de octubre quedará el primer día de carreras del DP World Spain Grand Prix Andalucía Cádiz. También a la altura de Santa Bárbara y Carlos III, donde se ubica el campo de regatas, los 12 equipos participantes tendrán su primer cara a cara. Será de 15:30 a 17:00 horas.

Antes de ese momento tan esperado, será el turno del Show Foiling Base Cádiz, a las dos de la tarde, en el mismo campo de regatas. Y el domingo, 5 de octubre, repetirán experiencia a la misma hora y en el mismo lugar de la Bahía.

También ese domingo se llevará a cabo el segundo día de carreras, de 15:30 a 17:00 horas, llevando la pasión desde el mar a los espectadores que ocupen lugar en la zona del Paseo de Santa Bárbara y Carlos III. Se tratará de un día decisivo porque se conocerá al equipo que sale vencedor de Cádiz.

Cabe recordar que los equipos participantes en esta edición y que, por tanto, estarán en la capital gaditana son los siguientes: Artemis Racing (Suecia), Black Foils (Nueva Zelanda), Bonds Flying Roos (Australia), Emirates (Gran Bretaña), Francia Sail GP Team, Alemania Deutsche Bank, Los Gallos (España), Mubadala (Brasil), NorthStar (Canadá), Red Bull (Italia), Rockwool (Dinamarca), Suiza y Estados Unidos.

Después de la prueba en aguas gaditanas, SailGP cerrará la temporada con las carreras finales en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde tras la competición prevista el 29 y 30 de noviembre de 2025 se conocerá al nuevo campeón.