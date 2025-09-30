Un 'Gallito' rumbo a Sídney, la antesala de SailGP en Cádiz

Días pasados, un Clinic específico de la clase WASZP daba el pistoletazo de salida de los Cádiz Foiling Days, que han profundizado en materia durante el pasado fin de semana. Foiling Base Cádiz impulsada por SailGP Inspire y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz acogía en las instalaciones del Centro Náutico Elcano la regata clasificatoria para la SailGP WASZP Grand Final que se celebrará en Sidney a finales de febrero de 2026.

Una única plaza disputada entre los 17 mejores regatistas de España que estuvo reñida hasta el final de las diez pruebas celebradas, pues su vencedor, Pablo Astiazarán Pérez-Cela, perteneciente al Real Club Náutico de Barcelona, y el subcampeón, Antonio Gasperini, del Real Club Náutico de Valencia, quedaron empatados a puntos.

Hay que destacar igualmente que el gaditano Pablo Franco completaba el podium absoluto en tercera posición. El medallero femenino se dispuso con dos locales y una valenciana: una triunfal Sol López en primera posición (y sexta absoluta), seguida por Isi Collado Font en segundo puesto (y undécima absoluta) y cerrando, Susana Ridao (con un decimocuarto absoluto).

Bautismos de foiling

Al mismo tiempo que se celebraba esta regata clasificatoria, los bautismos de foiling y las pruebas de nuevas clases voladoras se sucedían en paralelo en diferentes zonas de la Bahía de Cádiz. Alrededor de 270 personas pasaron ya por las instalaciones del Centro Náutico Elcano para sentir las sensaciones de volar sobre el agua cuando no se ha alcanzado todavía el meridiano de la semana. Son 600 participantes en total los que pasarán hasta el próximo domingo, 5 de octubre.

El pasado lunes se abrió el turno de los Foiling Days, por los que 150 niños y niñas de los colegios participantes en el programa municipal de Vela Escolar, promovido por el Instituto de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, disfrutarán hasta este viernes, 3 de octubre, de navegación en diferentes categorías de embarcaciones a foil en aguas gaditanas.