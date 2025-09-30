Los T-Foils, descubrimiento de oro para SailGP

SailGP, el campeonato mundial de regatas, anunciaba una importante actualización de su flota de catamaranes F50. Desde el pasado mes de enero, toda la flota está equipada con nuevos T-Foils de alta velocidad, que sustituyeron a los L-Foils utilizados desde el inicio de la liga en 2019. Toda la mejora que aporta esta variación será palpable en la prueba de Cádiz el próximo fin de semana (4 y 5 de octubre).

Los barcos son una auténtica maravilla. Además de su número y diseño gráfico, cada uno de los 12 catamaranes F50 es idéntico en sus características: 15 metros (49 pies) de largo, con una manga (ancho) de 8,8 metros y una altura de 24 metros. Los barcos tienen un peso aproximado de 2.400 kilos (5291 libras) y, a pesar de ello, pueden alcanzar velocidades cercanas a los 100 km/h.

Si nos adentramos en las entrañas de la embarcación, dispone de decenas de sistemas hidráulicos que están bajo el control de seis atletas -el nombre que reciben los regatistas-, y que sirven para ajustar la dirección, la vela y los hidroplanos submarinos, con una velocidad y una estabilidad máximas hasta el punto de que barcos como este pueden volcar a alta velocidad o en aguas turbulentas.

Primer plano de los nuevos T-Foils. / SAILGP

Los más de 800 sensores facilitan el rastreo de los sistemas hidráulicos y otros componentes clave, y las radios y cámaras proporcionan telemetría en tiempo real, así como imágenes desde el punto de vista de los barcos a los aficionados y sin olvidar los diagnósticos a la tripulación de mantenimiento en la orilla.

Desde ese lugar en tierra, la otra parte de las tripulaciones de los equipos están equipadas con puntos de acceso móviles en contenedores que pueden proporcionar acceso celular 4G y 5G en todo el perímetro de carreras y enlazan mediante satélite a los servidores en la nube en tiempo real.

En el Reino Unido, donde SailGP tiene su sede, los ingenieros consultan la telemetría en tiempo real para comprobar el estado de cada F50, mientras que los operadores de cámara eligen entre decenas de imágenes para proporcionar la mejor experiencia a los espectadores.

En este sentido, la novedad de 2025 son las cámaras situadas en las boyas de señalización, que utilizan servidores y procesadores a bordo, con ayuda de software de IA en la nube Oracle, para girar, enfocar y transmitir ángulos de cámara únicos a los muchos seguidores de la liga.

"Los barcos giran alrededor de la boya, a muy corta distancia, obviamente intentando acercarse lo más posible", indica Alex Reid, director de ingeniería de rendimiento de SailGP. "La cámara autónoma funciona tan bien que podemos usar ese metraje en la retransmisión, y es un metraje que nunca antes podríamos haber capturado".