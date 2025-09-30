Florian Trittel: "La mejor afición de SailGP es la marea roja de Cádiz"

Florian Trittel, el responsable del control de la vela (Wing Trimmer) en el F50 Victoria español, será uno de los rostros más esperados de cara al DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz, que se disputa en aguas de la Bahía este próximo fin de semana (días 4 y 5 de octubre). El vigente campeón olímpico, junto a su compañero Diego Botín, ha dedicado sus primeras palabras ante el reencuentro con la capital gaditana y todo lo que la rodea.

Trittel ya se frota las manos ante lo que está por llegar. "Estamos de vuelta en Cádiz después de mucho tiempo esperando este momento. Por fin la marea roja y SailGP volvemos al sur, donde más nos gusta navegar con nuestra gente", anuncia a los cuatro vientos el regatista.

El Wing Trimmer presume de afición. "Vamos a hacer que una vez más quede claro a nivel mundial que la mejor afición de SailGP es la marea roja de Cádiz. Que cuando las personas paseen por las calles de Cádiz sientan que lo van a tener difícil porque con esa afición, con esa energía, se hace cuesta arriba, mientras que para nosotros es la fuerza que nos impulsa quién sabe si a meternos en la gran final que tenemos entre ceja y ceja, que tenemos pendiente. Un objetivo muy grande para nosotros".

Florian Trittel promete ambición y los mejores deseos ante el reencuentro de él y sus compañeros con la Bahía de Cádiz, con las aguas gaditanas y con esta afición única. "Intentaremos cumplir el gran deseo que tenemos. Sabemos que esto es vela, esto es deporte y todo puede pasar. Pero, por encima de todo, la marea roja va a estar ahí apoyándonos y eso no va a fallar", finalizaba uno de los grandes referentes del equipo español.