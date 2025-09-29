SailGP Cádiz: Oracle revoluciona la Fórmula 1 del mar

SailGP no es un experimento ni una disciplina deportiva estática en el tiempo, pues desde su inicio, en 2018, la evolución que viene sufriendo es una realidad que agradecen los participantes y palpable para la cada vez más numerosa afición a un deporte náutico que tienen cerca como pocos. La conocida como Fórmula 1 del mar trae de la mano a la par una velocidad endemoniada sobre el agua, alcanzando una velocidad extrema, y una tecnología de vanguardia.

El esplendor que vive SailGP se ha reforzado gracias a su alianza con Oracle, pues todas las pruebas se apoyan en la nube que facilita esta compañía y que da paso a un análisis de datos en tiempo real que persigue mejorar al máximo el rendimiento y la capacidad de los atletas que van en las embarcaciones. Con el respaldo de Oracle, la transparencia está garantizada y traslada una fórmula ideal tanto para los equipos como para los aficionados.

Los F50 son las embarcaciones que toman parte en SailGP. Se trata de un catamarán que dispone de algo más de 800 sensores que se traducen en una información de 240.000 puntos de datos por segundo. La nube de Oracle recibe toda esta información a fin de procesarla y almacenarla siempre desde la más avanzada tecnología de analítica, algo fundamental para los equipos.

El avance es de tal dimensión que toda la información tiene una repercusión inmediata que facilita a los equipos pisar sobre seguro a la hora de tomar decisiones a lo largo de las diferentes regatas. De alguna manera tiene un papel clave para reducir los errores y no asumir riesgos que puedan comprometer la búsqueda del mejor rendimiento.

El hecho de trabajar con la tecnología de Oracle tiene a la transparencia en un lugar de privilegio e impensable en otros deportes. Esa transparencia tecnológica permite a todos los equipos acceder a la misma información en tiempo real; es decir, Los Gallos -el equipo español- tiene una inmediatez informativa de sus datos y de la del resto de competidores, quienes a su vez manejan todos los datos de los españoles. De esta manera se evita cualquier ventaja basada en la tecnología.

A partir de este avance de la concentración de la información en la nube, entra en juego la pericia en la interpretación que, de alguna manera, es el papel del talento humano. Esa información estratégica es un factor clave cuando los F50 están en el agua. La experiencia del espectador también es una montaña rusa de sensaciones gracias a la tecnología en la nube de Oracle. Y es así porque da lugar a que el público asistente pueda seguir las regatas con métricas avanzadas en directo. Aspectos como la velocidad del Fórmula 1 del mar, su altura sobre el agua, el ángulo del viento o las decisiones tácticas en tiempo real, son una realidad al alcance de todos tanto en retransmisiones televisivas como en plataformas móviles.