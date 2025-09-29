Cádiz, epicentro de la vela con el regreso de SailGP

Cádiz se prepara para recibir uno de los grandes acontecimientos deportivos que en los últimos años genera una expectación de campeonato entre gaditanos y visitantes. SailGP está de vuelta y la edición de 2025 toma todo el protagonismo esta semana en la ciudad a la espera de la competición más espectacular del mundo sobre el agua. La cita gaditana será el 4 y 5 de octubre frente a la alameda y el Paseo de Santa Bárbara.

El DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz traerá a los catamaranes voladores para regalar a la Bahía de Cádiz unos días únicos para los seguidores de estas pruebas en las que la alta velocidad es toda una sorpresa sobre el agua.

Las diferentes patas de la organización de esta prueba se han esmerado este año todavía más para que los visitantes puedan gozar de las mejores opciones para seguir la competición. Las casi cien mil personas congregadas durante el fin de semana de la última vez que SailGP conquistó la capital gaditana, es el reto con intención de superar esa cifra.

Para los entrenamientos y la competición más pura, los asistentes contarán con una nueva grada frente al mar que mostrará con todo detalle las maniobras de las embarcaciones. Las entradas a esta nueva grada traen de la mano vistas privilegiadas para asistir con todo tipo detalles a las carreras, visita al Race Stadium (con actividades para toda la familia o juegos interactivos), narración en vivo, comida y bebida y merchandising de la competición.

A esta oferta se le añade la opción de comprar entradas, denominadas premium, para subir al Baluarte de la Candelaria y ser testigo privilegiado de todo lo que acontece en el mar.

Profundizando un poco más en la competición más pura, en esta edición pelearán por salir victoriosos de Cádiz un total de 12 equipos como consecuencia de la incorporación del Mubadala Brazil y Red Bull Italy.

También será llamativo el punto de avance tecnológico al que se han sometido los Fórmula 1 del mar. Los icónicos F50 disponen de nuevos timones y los denominados T-Foils, que vienen a reemplazar los antiguos en forma de L. La consecuencia de esta novedad es que se alcanza un mayor dominio de la embarcación y es superior el vuelo sobre el agua aunque el viento no sea fuerte. Esto dará velocidad y provocará que sea una realidad como nunca el factor imprevisible de la prueba.

Cabe recordar que España defiende título, por lo que los asistentes desde la capital gaditana saben que estarán animando a los vigentes campeones. Los Gallos defienden su entorchado en casa, donde en los últimos años el respaldo de la afición se siente en los vuelos sobre las aguas de la Bahía.

Y los verdaderos protagonistas de la embarcación española son Diego Botín, Florian Trittel, Joan Cardona, Nicole van der Velden, Joel Rodríguez, Bernardo Freitas y Andrés Barrio, los artífices en el agua de que todo funcione. Liderados por los campeones olímpicos de 2024, Diego Botín y Florián Trittel, ahora les corresponde revalidar el triunfo en casa para afrontar la Gran Final de Abu Dhabi, en noviembre, con grandes opciones en la clasificación.