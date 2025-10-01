Cortes y desvíos en el tráfico en Cádiz este fin de semana por la SailGP: horarios, accesos alternativos y autobuses afectados

El desarrollo de las actividades relacionadas con la SailGP, que tiene lugar este fin de semana 4 y 5 de octubre en Cádiz, afectará al tráfico por lo que la Policía Local y el Ayuntamiento ya han previsto los cortes y desvíos de tráfico que tanto la competición oficial como los actos paralelos obligarán a llevar a cabo.

Viernes día 3 de octubre

Debido a los preparativos del concierto del día 4, el acceso a calle Matía quedará cortado desde las 10:00 h del día 3 hasta las 04:00 del día 5. Como acceso alternativo a la zona se podrá seguir utilizando la calle Doctor Marañón.

Sábado día 4 de octubre

Debido a la llegada y montaje del camión escenario del concierto del 'Festival VientoFest' que se celebrará en la tarde-noche junto a la Caleta, el tráfico quedará cortado en ambos sentidos en la Avenida Duque de Nájera (a la altura de la calle Matía). Este corte se producirá desde las 07:00 h del día 4 hasta las 04:00 del día 5 aproximadamente. La Policía Local desviará a los vehículos antes de llegar a dicho punto por calles en que sea posible la circulación.

Los autobuses no podrán acceder a la circunvalación del casco antiguo (en el tramo entre Calle Concepción Arenal y la Calle República Argentina) a excepción de las líneas urbanas 2 y 7 que verán modificado su recorrido ya que desde Puertas de Tierra, recorrerán la Cuesta de las Calesas – Avenida del Puerto – Plaza de la Hispanidad -Calle República Argentina- Calle Honduras – Alameda Clara Campoamor -Alameda Hermanas Carvia Bernal- Paseo Carlos III- Avda. Dr. Gómez Ulla- Glorieta Simón Bolívar ( Final de Trayecto).

(en el tramo entre Calle Concepción Arenal y la Calle República Argentina) a excepción de las líneas urbanas 2 y 7 que verán modificado su recorrido ya que desde Puertas de Tierra, recorrerán la Cuesta de las Calesas – Avenida del Puerto – Plaza de la Hispanidad -Calle República Argentina- Calle Honduras – Alameda Clara Campoamor -Alameda Hermanas Carvia Bernal- Paseo Carlos III- Avda. Dr. Gómez Ulla- Glorieta Simón Bolívar ( Final de Trayecto). Si durante la jornada del sábado se llegasen a producir aglomeraciones de público que asista a las carreras de la Regata SailGP en el entorno de la Avenida Gómez Ulla, por seguridad vial, la Policía Local y en función del lugar de congregación del público, podría llevar a cabo cortes de tráfico en Glorieta de la Calle Buenos Aires (como primera medida), en la Glorieta de la Calle Honduras / Plaza Argüelles (como segunda medida) o, en caso necesario, en la Glorieta de los Periodistas. Estos cortes de tráfico por seguridad vial podrían llegar a producirse a partir de las 14:00 h. Durante estos posibles últimos cortes indicados y siempre que fuese seguro y viable, Policía Local intentará que el Autobús Urbano y Taxi puedan seguir ofreciendo el servicio por la zona.

Durante los cortes de tráfico de este día, para conectar la Alameda Clara Campoamor con la Avenida del Campo del Sur se puede utilizar el siguiente recorrido en sentido a la Caleta:

-c/ Buenos Aires, Plaza de San Antonio, c/ Zaragoza, c/ Cervantes, c/ San José, c/ Sacramento, c/ Alcalá Galiano, c/ Hospital de Mujeres, c/ San Francisco Javier, Plaza Antonio Martin, c/ Cruz, c/ Regimiento de Infantería, Avda. Campo del Sur

En el sentido contrario (hacia Alameda) el recorrido alternativo sería el siguiente:

-Avda. Campo del Sur, c/ Sagasta, c/ Rosa, c/ Diego Arias, Plaza de Falla, Plaza de Fragela, c/ Ceballos, Plaza del Mentidero, Bendición de Dios, salida a Alameda Hermanas Carvia Bernal a la derecha en dirección a la Avda. Del Puerto.

Domingo día 5 de octubre

Si durante la jornada del domingo se llegasen a producir aglomeraciones de público que asista a las carreras de la Regata SailGP en el entorno de la Avenida Gómez Ulla, por seguridad vial, la Policía Local y en función del lugar de congregación del público, podría llevar a cabo cortes de tráfico en Glorieta de la Calle Buenos Aires (como primera medida), en la Glorieta de la Calle Honduras / Plaza Argüelles (como segunda medida) o, en caso necesario, en la Glorieta de los Periodistas. En sentido contrario los cortes se podrían producir en la Glorieta Simón Bolívar.

Estos cortes de tráfico por seguridad vial podrían llegar a producirse a partir de las 14:00 h. Durante estos posibles últimos cortes indicados y siempre que fuese seguro y viable, Policía Local intentará que el Autobús Urbano y Taxi puedan seguir ofreciendo servicios por la zona.