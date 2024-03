¿Cómo saber si mi hipoteca tiene una cláusula abusiva?

¿Cuántas veces se te olvida leer la letra pequeña de un contrato? Lo sabemos, muchas más de las que deberías. Pero lo peor es que en muchas ocasiones directamente ni contemplas echarle un vistazo. Y es que cuando se trata de asuntos importantes la cosa se complica, ya que las consecuencias de no haber prestado atención a todas las cláusulas de un contrato puede acarrear consecuencias nefastas y nos pueden jugar una mala pasada. Lo cierto es que no nacemos enseñados, así que lo mejor es que para temas más serios contemos con profesionales como Nogués Abogados, para así embarcarnos en cualquier aventura con tranquilidad y sabiendo que todo va a salir bien. Si estás pensando en meterte en una hipoteca pero te da miedo no saber si contiene cláusulas abusivas, quédate leyendo un poquito más que resolvemos todas tus dudas.

Para asuntos importantes lo más recomendable es ponerse en manos de los mejores

No podemos saber de todo. Bastante es que lidiamos con los temas financieros y legales del día a día y nos apañamos como podemos. Muchas veces nos gustaría entender y ser capaces de resolver cualquier problema que se nos presente, pero la realidad es que solo los expertos nos pueden servir de guías en asuntos tan complicados como una hipoteca. Es muy fácil que, sobre todo siendo primerizos, se nos escapen detalles de gran importancia.

En primer lugar, y lo más importante de todo, cuenta con asesoramiento legal. Lo que para ti es un mundo, para ellos es solamente el día a día. Ellos podrán revisar tu contrato y detectar fácilmente si hay alguna cláusula abusiva. De todas maneras, trata de investigar también por tu cuenta. Aunque hayas puesto el proceso en manos de profesionales, es importante que tú entiendas cada paso y sepas, poco a poco, identificar posibles errores en los contratos. Por ello, lee detenidamente tu contrato hipotecario y presta atención a las cláusulas que puedan parecer un poco turbias o confusas. Pregunta todo lo que necesites a los expertos hasta que se despejen todas tus dudas.

Familiarizarse con la normativa vigente

Sí, lo sabemos. Entender las leyes a menudo suele dar muchísima pereza. Pero forman parte de la realidad en la que vivimos y es necesario que nos familiaricemos con ellas. Compara tus cláusulas con la normativa vigente para observar si hay alguna que viola tus derechos como consumidor. Además, puede ser muy enriquecedor que consultes con familiares y amigos que hayan pasado por el mismo proceso que tú. Ellos te contarán sus experiencias y este intercambio puede ayudarte mucho a darte ideas para identificar ciertos problemas en las cláusulas que probablemente no hayas notado por ti mismo.

Por último, mucho cuidado con las cláusulas suelo. Habrás oído hablar de ellas. Son unas cláusulas que normalmente benefician a la entidad bancaria y perjudican al consumidor, y entran dentro del grupo de cláusulas que tienden a ser abusivas. Las cláusulas de redondeo también pueden ser peligrosas ya que redondean los intereses de forma desfavorable para el consumidor. Otras cláusulas específicas a la que debes prestar atención son las que imponen penalizaciones excesivas por pagos anticipados o por incumplimiento de términos de contrato. Estos son quizá los tres tipos de cláusulas más peligrosas. Hay que estar muy atento.

En definitiva, aunque realmente te sientas muy perdido a primer golpe de vista y todo te parezca un mundo, es cuestión de adentrarse un poquito y dejarse asesorar por los profesionales. Las personas que batallan en su día a día con estos problemas y que están acostumbrados a acompañar a las personas hacia un futuro mucho más tranquilo. Tener la humildad de dejarse ayudar es muchas veces la mejor solución para tener calidad de vida.