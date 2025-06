'Romper es sanar': las secuelas reales tras la violencia de género

La Fundación Municipal de la Mujer acogió este miércoles la presentación del encuentro 'Romper es sanar', en el que se presentaron los resultados de los proyectos Believe y Believe Child, que estudian las secuelas que deja la violencia de género en las mujeres y el impacto sobre sus hijos.

El acto fue inaugurado por la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Cádiz, Virginia Martín; la directora general de Igualdad de la Universidad de Cádiz, Francisca Bernal; y la profesora titular del Departamento de Psicología de la UCA, Esperanza Vergara.

El equipo de ambos proyectos está compuesto por investigadoras de la universidad gaditana y del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) de la Universidad de Granada. En este caso se trata de Natalia Hidalgo e Inmaculada Teva, ambas profesoras titulares del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada.

En este trabajo se han estudiado los problemas físicos, psicológicos y neurológicos que derivan de las agresiones físicas, las alteraciones emocionales y el estrés postraumático tras una relación violenta. El objetivo es evaluar las secuelas neuropsicológicas y aplicar un programa de entrenamiento cognitivo para mitigar estas secuelas.

También se examina el impacto de la exposición a la violencia en niños menores de edad tanto de forma directa como indirecta, la relación íntima que se establece entre el progenitor maltratador y su hijo y si la ansiedad que provoca esta situación es responsable de las posibles repercusiones neuropsicológicas en los menores.

El proyecto Believe está enfocado a mujeres mayores de 18 años que no presenten trastornos por abuso y dependencia de drogas, problemas neuropsicológicos y/o problemas psicológicos diagnosticados previos a la relación de violencia de género. Por su parte, el proyecto Believe Child se centra en niños de entre 7 y 16 años sin antecedentes de daño cerebral perinatal, precedentes de alteraciones psicopatológicas previas ni trastornos que afecten a la cognición.

Durante varios meses las madres han participado rellenando unos completos cuestionarios mientras que los pequeños realizaron juegos o tareas en una tablet.

La concejala de Igualdad, Virginia Martín, explicó que “es un absoluto placer crear alianzas y seguir trabajando de la mano de la Universidad de Cádiz” y alabó “el compromiso y la experiencia” de las investigadoras para sumar en un “camino hacia una vida libre de violencias”.

Martín añadió que este es “un camino poco visibilizado, aún queda mucho por recorrer”, y que este encuentro, ‘Romper es sanar’, supone dar un paso más “hacia la comprensión, la visibilización de los efectos neuropsicológicos y psicopatológicos que la violencia de género deja tanto en las mujeres como en sus hijos”.

La edil resaltó la importancia de tener estudios tangibles, que aportan “cifras, pruebas y datos fehacientes de cara a las pruebas en un juicio. Es fundamental el trabajo que hacéis”, afirmó. Virginia Martín considera que los proyectos Believe y Believe Child aportan “una mirada profunda y necesaria sobre las secuelas que deja la violencia no solo en el cuerpo, también en la mente y en la vida cotidiana de cada uno de los miembros de la familia”.

Por su parte, Francisca Bernal enfatizó lo pionero de un estudio y de un encuentro que son “absolutamente necesarios” para “detectar, empoderar y sobre todo sanar”. Por ello habló del “compromiso constante de la UCA, que va más allá de las aulas”.

Por último, Esperanza Vergara, quien forma parte del proyecto como investigadora, destacó la importancia de crear sinergias entre las instituciones y asociaciones que trabajan cada día para erradicar la violencia de género.