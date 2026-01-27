Reunión del Colegio de Médicos de Cádiz y la Guardia Civil por las agresiones a profesionales

Los participantes en la reunión entre el Colegio de Médicos de Cádiz y la Guardia Civil.

El Colegio de Médicos de Cádiz y la Guardia Civil han mantenido una reunión para seguir avanzando en la coordinación para acabar con la violencia que se ejerce sobre los profesionales sanitarios. Con este encuentro, celebrado este martes, la institución médica ha querido continuar la línea ya iniciada después de la renovación recientemente producida de la junta directiva.

De este modo, informan que durante la reunión "se ha vuelto a hacer hincapié en la relevancia que la actuación y la actualización en prevención y la formación al personal sanitario adquieren para evitar que llegue a consumarse la agresión", quedando en evidencia de nuevo "la importancia operativa que asume la figura del interlocutor sanitario en términos de refuerzo para hacer frente a la violencia contra los profesionales de la salud".

En la reunión han participado el coronel jefe de la Comandancia de Cádiz, Luis Martín; el teniente Interlocutor Policial, Antonio Garcia de Movellán; la presidenta del Colegio de Médicos, Felicidad Rodríguez; la secretaria general, Carmen Sebastianes; la vicesecretaria, Pilar Moreno; el vicepresidente segundo, Julián López; y la asesora jurídica, Carmen Miranda.